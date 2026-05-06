El ajuste contempla variaciones en distintos combustibles, marcadas por una importante baja en el diésel y cambios menores en las bencinas.

La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, informó este miércoles una nueva actualización en los precios de los combustibles que comenzará a regir desde este jueves 7 de mayo.

El reporte contempla leves variaciones en las bencinas, una importante baja en el diésel y un fuerte aumento en el gas licuado vehicular.

De acuerdo con el informe semanal, la gasolina de 93 octanos registrará un incremento de $0,1 por litro, mientras que la de 97 octanos subirá $0,6 por litro. En ambos casos, las variaciones serán mínimas en comparación con ajustes anteriores.

ENAP confirma cambios en los combustibles desde el jueves 7 de mayo

La principal modificación estará en el diésel, cuyo valor disminuirá $47,3 por litro. La baja representa un alivio para sectores ligados al transporte y la logística, considerando que en la última actualización de abril este combustible había experimentado un importante aumento.

En contraste, el GLP vehicular tendrá un alza significativa de $49,3 por litro, convirtiéndose en el combustible con la mayor variación al alza de esta semana. Por su parte, la parafina mantendrá su precio sin cambios.

Desde ENAP recordaron que la empresa no fija ni regula los precios finales al consumidor, ya que estos dependen de factores internacionales y de mecanismos de estabilización vigentes en Chile, como el MEPCO y el FEPP.

La actualización llega luego del reajuste aplicado el pasado 16 de abril, cuando algunos combustibles registraron alzas de hasta $36 por litro. Con este nuevo informe, el mercado presenta movimientos mixtos, marcados principalmente por la fuerte caída del diésel.