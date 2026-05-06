¿Podrá abrir este año? Casino Dreams en Talca supera nuevo obstáculo ambiental

Con este nuevo pronunciamiento, el desarrollo del futuro casino suma otro respaldo clave para continuar con su construcción.

El proyecto Parque Ferial del Maule, que contempla la construcción de Casino Dreams en Talca, obtuvo un nuevo respaldo institucional luego de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) confirmara que la iniciativa cumple con la normativa ambiental vigente.

La resolución se dio tras una serie de cuestionamientos y recursos presentados por la organización Corporación Bioecoterra, que acusaba eventuales impactos ambientales asociados al desarrollo del proyecto.

Sin embargo, tras las fiscalizaciones realizadas, la SMA concluyó que no existen incumplimientos ni evidencia de daño ambiental vinculados a las obras.

Casino Dreams en Talca supera nuevo obstáculo ambiental

Como parte de la revisión, equipos de la SMA y de la Dirección General de Aguas realizaron inspecciones en terreno durante marzo de este año. Según lo informado, no se detectaron afectaciones al acuífero subterráneo ni intervenciones que pudieran perjudicar el entorno cercano al Humedal Urbano Cajón del Río Claro–Estero Piduco.

Desde la empresa destacaron que el proyecto mantiene todos sus permisos y autorizaciones vigentes. El abogado representante de Dreams, Pedro Moya, afirmó que el proceso se ha desarrollado bajo estricto cumplimiento regulatorio y sostuvo que las objeciones presentadas “fueron debidamente revisadas por la autoridad y desestimadas por carecer de sustento técnico”.

La iniciativa ya acumula más de la mitad de avance en sus obras y proyecta iniciar operaciones durante noviembre de 2026. Además, anteriormente había recibido resoluciones favorables tanto del Servicio de Evaluación Ambiental como de tribunales de justicia, que rechazaron recursos destinados a frenar el proyecto.

Con este nuevo pronunciamiento, el desarrollo del futuro casino suma otro respaldo clave para continuar con su construcción, mientras la compañía mantiene su calendario para concretar la apertura en la capital maulina.