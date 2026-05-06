Búsqueda de mitológico tesoro de Juan Fernández se reiniciará en octubre: “Son 40 mil millones de dólares”

Tras la decisión de la Corte Suprema, que indicó que la expedición del empresario neerlandés está “en regla”, se está a la espera de la autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

AGENCIA UNO

Jaime Solari, gerente de la consultora SGA Gestión Ambiental, que asesora de la expedición que lidera la búsqueda del mitológico tesoro que estaría enterrado en la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, aseguró que el botín que se pretende encontrar es de 40 mil millones de dólares en oro.

El ingeniero civil en minas conversó con radio Cooperativa y recalcó que las obra de excavación se retomarán en octubre próximo, junto con argumentar que los registros históricos plantean que este tesoro fue enterrado en 1714 por el capitán español Juan de Ubilla y Echeverría.

El botín estaría compuesto por cerca de 1.000 barriles de oro, joyas y piedras precisas, que tendrían su origen en Veracruz, en México.

“Eso porque había una intriga palaciega, en la cual ciertos sectores españoles no le querían entregar más oro a la corona, que estaba en ese minuto controlada por otra facción y, por lo tanto, escondieron tesoro”, explicó Solari.

En esta línea, recalcó que el tesoro “se ha valorizado con el tiempo: Hace unos cinco años atrás le pregunté a (Bernard) Keiser, cuánto vale, y me dijo: son como 10.000 millones de dólares. Y ahora el precio del oro se triplicó, entonces estamos hablando hoy de 30 o 40 mil millones”.

Tras la decisión de la Corte Suprema, que indicó que la expedición del empresario neerlandés está “en regla”, el asesor indicó que están a la espera de la autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).