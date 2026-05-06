PDG tira el mantel y da pie atrás en apoyo a megarreforma de Kast: “El Gobierno no cumplió su palabra”

La imágenes felices del ministro García sellando un acuerdo con el PDG quedaron en el pasado, luego que la colectividad acusara al Ejecutivo de “faltar a su palabra”.

AGENCIA UNO

Las imágenes del ministro José García Ruminot celebrando junto a la bancada del Partido de la Gente (PDG) el apoyo a la idea de legislar la megarreforma del Gobierno, a cambio de apoyar una serie de iniciativas de la colectividad para devolver el IVA de pañales y medicamentos a la población es cosa del pasado.

Esto, luego que la bancada de diputados del PDG anunciara que retira su apoyo a la Ley de Reconstrucción Nacional, acusando a La Moneda de incumplir los acuerdos alcanzados.

El diputado Fabián Ossandón aseveró que “el Gobierno no cumplió su palabra. Hoy nos presentó un proyecto de ley que no considera en nada a la clase media, nosotros fuimos muy claros y enfáticos en solicitar un reembolso del IVA a medicamentos y pañales y lo que este Gobierno nos presenta es un bono”.

“Al PDG, a la bancada de la gente se le respeta y no se le miente”, dejó en claro el parlamentario.

Por su parte, el jefe de bancada, Juan Manuel Valenzuela, dejó en claro que “teníamos toda la disposición en avanzar en la idea de legislar, pero hemos sido siempre claros: nosotros venimos a representar a la clase media emergente y este proyecto que se nos presenta no los considera en absolutamente nada“.

Valenzuela explicó que la propuesta que les entregó el Ejecutivo para cumplir con el acuerdo era “un bono muy restringido que no llegaba al segmento que nosotros estamos defendiendo, y ya se sienten como medidas dilatorias que no cumplen con el objetivo que estábamos buscando”.

Ante esto, el representante del PDG dejó en claro que “respecto a la votación de mañana (jueves), no están dadas las condiciones para poder avanzar”.

“Se cae el acuerdo porque no nos entregan un proyecto que esté a la altura de lo que nosotros habíamos acordado y conversado. Nosotros fuimos súper claros en solicitar la devolución del IVA de los medicamentos y de los pañales”, puntualizó el legislador del Partido de la Gente.

En esta línea, Juan Manuel Valenzuela puntualizó que “habíamos dicho, perfecto, partamos con una canasta acotada respecto a los medicamentos y eso va creciendo. Hablamos de una especie de GES. Nada de eso está contenido”, agregando que el Gobierno ofreció “prácticamente un bono que se entregaba de manera trimestral. Llegaba al quinto decil (…) Un hogar con dos sueldos mínimos ya no calificaba. Eso para nosotros no corresponde”.

“Hoy, con la información que tenemos, esto es absolutamente insuficiente. Y decimos claramente que esto no es el acuerdo al que llegamos”, sentenció.