$15 billones en un semestre: SII detalló el primer balance de quienes recibieron más de 100 transferencias bancarias

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer el primer balance de la Ley de Cumplimientos de Obligaciones Tributarias, con la que se busca evitar la evasión al obligar a los bancos e instituciones financieras a informar quiénes recibieron más de 50 transferencias bancarias en un mes o 100 abonos en el lapso de un semestre por parte de personas o entidades diferentes.

De acuerdo con lo reportado por el SII en su informe, que contempla el período de enero a julio de este año, un total de 14 instituciones financieras le enviaron antecedentes de 165.571 contribuyentes, los que recibieron abonos por un monto total que supera los 15 billones de pesos durante el primer semestre.

A la vez, el servicio detalló que el 72% del informe se refiere a personas y el 28% restante a empresas, que en total recibieron más de 62,9 millones de abonos.

El detalle del reporte de las transferencias bancarias entregadas al SII

Según informó el SII, la mayor cantidad de antecedentes la proporcionó el Banco de Chile, que entregó los datos correspondientes a 47.804 contribuyentes.

Respecto de la cantidad de abonos reportados, el Banco Santander indicó 15.668.991 operaciones en el período, en tanto que el BCI indicó que en entre enero y julio de este año registró 6,8 billones abonados.

El SII estableció que los bancos deben reportar cuando se producen más de 50 transferencias en un mes o 100 abonos en el lapso de un semestre, tanto en cuentas corrientes, vista de ahorro a plazo y hasta las de vivienda, y el informe detalló que el 60% (115.243) correspondió a las primeras, mientras que el 34% (64.807) a las cuentas vista.

“El 97% de los receptores de estos abonos fueron informados solo por una institución financiera, lo que equivale a 160.964 contribuyentes. En tanto, 294 contribuyentes fueron informados por tres o más instituciones”, reveló el SII.

Añadió que “el 85% de los informados cuentan con solo una cuenta o producto bancario en el que recibió más de 50 abonos en un mes, o 100 en un semestre, lo que equivale a 141.010 contribuyentes”.

En la parte final de su reporte, el Servicio de Impuestos Internos puntualizó que “del total de los contribuyentes informados en esta ocasión, el 75% recibió entre 100 y 499 transferencias en el primer semestre de 2025, lo que equivale a 124.701 contribuyentes. El 13%, tuvo entre 500 y 999 transferencias entre enero y junio, lo que equivale a 21.748 contribuyentes y, al revisar las transferencias mensuales recibidas, el promedio llega a 69 abonos”.

“Esta información nos permitirá potenciar nuestro trabajo, especialmente, para combatir la evasión de IVA y Renta y el comercio informal“, valoró la directora (S) del SII, Carolina Saravia.