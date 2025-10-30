En medio de cobros de impuestos: Shopee cierra operaciones y Aliexpress los aplica pero con descuentos

Las compras online deben pagar IVA, que ya está incluido en la mayoría de los sitios.

El 24 de octubre comenzó a regir oficialmente, el cobro de impuestos a plataformas extranjeras. Es decir, que todas las compras en sitios como Temu, Shopee, Aliexpress y Shein, deben pagar IVA.

La decisión del gobierno se enmarca dentro de la Ley de Cumplimiento Tributario. Y las grandes plataformas que tienen envíos y servicios a Chile comenzaron a cobrar de manera automática estos tributos.

Cabe recordar, que otros grandes sitios como Amazon, que envía a Chile incluso de manera gratuita, ya tenía incorporado este pago.

Se debe considerar que además existen una serie de productos que requieren reglas especiales de internación, como, por ejemplo, los cosméticos, que requieren una autorización del Instituto de Salud Pública (ISP).

Las plataformas de importación, también están ofreciendo descuentos, que implican que el pago final del impuesto sea inferior al 19% en relación a la compra.

Pero el sitio que informó -en medio de esta contingencia- que cesará sus operaciones en Chile es Shopee. La web informó que funcionará hasta este 30 de octubre a las 11:59 am. “Desde ese momento no será posible hacer nuevos pedidos”, detallaron.

Shopee agregó que seguirá vigente el servicio al cliente y que todos los pedidos en curso y realizados hasta antes del cierre, se enviarán de manera oficial.

Dudas sobre impuestos

En redes sociales también surgió la duda entre emprendedores de cómo tributar los cobros de Aliexpress. Esto pues quienes hacen compras con RUT de empresa requieren un formulario especial para incorporarlo a su contabilidad. Algo similar a la entrega de una boleta, pero que se suma a las declaraciones mensuales de contabilidad.

La respuesta en redes sociales, es que Aliexpress, por ejemplo, debería integrar en el corto plazo esta alternativa de entrega de documentación a quienes adquieren productos para sus negocios, pero qu aun no está disponible.