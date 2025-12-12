Secciones
Ocupan el cuarto lugar en América: chilenos gastaron US$58 millones en Onlyfans en 2025

Este monto significó un aumento del 9,46% respecto del gasto que realizaron los chilenos en Onlyfans el año 2024, que alcanzó a algo más de 53 millones de dólares.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Los chilenos gastaron más de 58 millones de dólares en la plataforma para adultos Onlyfans durante este año, de acuerdo con el análisis realizado por el buscador especializado OnlyGuide.

Según el reporte, al sumar esa cifra en Onlyfans, los habitantes de Chile se ubicaron en el cuarto lugar entre aquellos que visitan y pagan por acceder a su material en América, solo por detrás de Canadá, Estados Unidos y Costa Rica.

Canadá se mantiene como líder en cuanto a intensidad, ya que el canadiense promedio gasta significativamente más en la plataforma que sus vecinos estadounidenses“, detalló el informe.

Otras cifras de los chilenos en Onlyfans

En concreto, este monto significó un aumento del 9,46% respecto del gasto que realizaron los chilenos en Onlyfans el año 2024, que alcanzó a algo más de 53 millones de dólares.

Además, el estudio estableció que, en promedio, por cada 10 mil chilenos que visitaron la página durante 2025, el gasto alcanzó poco más de 29 mil dólares.

A nivel mundial, Chile se ubicó en el lugar 16, por sobre países como Austria, Colombia, Suiza y Países Bajos.

“Los últimos informes de Onlyfans revelan un aumento de los ingresos globales hasta los 7.200 millones de dólares, frente a los 6.600 millones de dólares de 2024“, precisó OnlyGuide.

El análisis también reflejó un aumento de 600 millones de dólares en ingresos globales para la plataforma. “Estados Unidos y el Reino Unido se mantienen estables, pero Italia (+24%) y España (+25%) mostraron notable incremento. Por su parte, India (+39%) demostró que una población masiva solo necesita un pequeño aumento en el gasto per cápita para convertirse en un actor global”, puntualizó.

