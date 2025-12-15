Educación financiera toma fuerza: cerca de 500 mil personas ya se han beneficiado de programas gratuitos

A través de iniciativas como “Mi Barrio Financiero”, la banca ha buscado reducir las brechas de comprensión financiera en Chile, llegando a miles de estudiantes, emprendedores y personas mayores en todo el país

En un país donde 7 de cada 10 personas tiene deudas, pero apenas la mitad comprende conceptos clave como la inflación, el interés compuesto o el riesgo, educarse financieramente se ha vuelto una necesidad urgente. A nivel latinoamericano, Chile no está exento: con un puntaje de 12,2 sobre 21 en el índice de alfabetización financiera de la OCDE, el país se ubica por debajo del promedio de la organización (13), y sus niveles de conocimiento han mostrado estancamiento o retroceso en los últimos cinco años, según el Banco Central y la CMF.

Este diagnóstico es reforzado por un reciente estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que evidencia importantes brechas por edad e ingreso. Los mayores de 55 años y quienes pertenecen a grupos socioeconómicos más vulnerables obtienen los puntajes más bajos tanto en educación como en inclusión financiera. Esto revela que el acceso a productos financieros no garantiza necesariamente un uso informado o responsable de los mismos.

En respuesta, se han desarrollado programas educativos gratuitos que han logrado escalar con fuerza. Uno de los más relevantes es “Mi Barrio Financiero”, impulsado por la Asociación de Bancos (ABIF) junto a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La iniciativa ha capacitado a más de 1.000 docentes, quienes han transmitido estos conocimientos a cerca de 350.000 estudiantes. Además, el programa suma más de 140.000 inscripciones acumuladas en sus distintos cursos.

En total, ya son cerca de 500.000 las personas impactadas por esta estrategia formativa. Los contenidos cubren nociones prácticas de ahorro, presupuesto, endeudamiento responsable y derechos financieros, y se han adaptado a públicos diversos: más de 45.000 emprendedores y 1.500 personas mayores han accedido también a esta formación.

“Chile presenta un buen acceso al sector financiero, pero niveles de educación deficientes. Una mala comprensión del funcionamiento de los productos y la falta de conocimientos prácticos de planificación financiera pueden llevar a la gente a cometer errores y tomar decisiones con información insuficiente. Una mejor educación financiera, como la que entrega de manera gratuita Mi Barrio Financiero, tiene la capacidad de reducir estos riesgos”, afirma Matías Be

ier, gerente de Estudios de ABIF.



El desafío ahora es escalar y sostener en el tiempo este tipo de esfuerzos. Desde la Asociación de Bancos recalcan que mejorar la comprensión financiera requiere una estrategia coordinada y de largo plazo, que combine esfuerzos públicos y privados. Porque en un entorno cada vez más digitalizado y complejo, entender cómo administrar las finanzas personales es una herramienta esencial para la estabilidad y el bienestar económico de millones de personas.