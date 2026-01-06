Trump aseguró que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

“Yo, como presidente, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, aseveró Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Venezuela, cuyo gobierno dirige ahora la presidenta encargada Delcy Rodríguez, le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a su país para que se venda en el mercado interno.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario norteamericano a través de su red Truth Social, los entre 30 y 50 millones de barriles serán de “petróleo de alta calidad y autorizado en los Estados Unidos”.

A la vez, Donald Trump planteó que “yo, como presidente, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos“.

Trump: petróleo de Venezuela se llevará en buques

Dijo también que con ese propósito instruyó a su secretario de Energía, Chris Wright, a fin de que se haga cargo del acuerdo que alcanzaron ambos países.

El petróleo de Venezuela “se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos“, detalló Donald Trump.

El anuncio de mandatario norteamericano sobre el acuerdo para que Venezuela le entregue hasta 50 millones de barriles de petróleo se produjo el mismo día en que Delcy Rodríguez negó que Estados Unidos tenga el control del país sudamericano.