En un escenario marcado por la volatilidad económica y la inflación, las plataformas digitales se consolidan como herramientas clave para proteger el patrimonio en Chile.

Tecnología, acceso a mercados globales y nuevas estrategias de inversión marcan el pulso financiero de 2026. CEDIDA.

El panorama económico de América Latina en 2026 presenta desafíos sin precedentes que exigen una nueva mentalidad por parte del inversor. Con la volatilidad de los precios de las materias primas y las constantes fluctuaciones en las políticas comerciales globales, el inversor chileno ha encontrado en la tecnología una herramienta indispensable para la preservación del patrimonio. En este contexto, plataformas como Trade24seven emergen como pilares fundamentales para la democratización financiera y la protección contra la inflación galopante que afecta a la región.

La capacidad de operar en mercados bidireccionales —es decir, tener la posibilidad de obtener beneficios tanto en el alza como en la baja de los activos— es lo que diferencia a los inversores resilientes este año. La plataforma Trade24seven proporciona esa agilidad a través de una infraestructura robusta de CFDs (Contratos por Diferencia). Esto significa que, incluso en momentos de caídas acentuadas en los índices locales, el inversor puede utilizar estrategias de venta en corto para proteger su capital.

Además, la empresa se ha centrado en la integración de activos de refugio, como el oro y el dólar digital, permitiendo que las familias chilenas creen un blindaje financiero contra la desvalorización del peso. El compromiso de Trade24seven en 2026 es transformar la incertidumbre en oportunidad, ofreciendo una ejecución de órdenes en tiempo real que garantiza que el precio visualizado sea exactamente el precio ejecutado, eliminando pérdidas por deslizamiento (slippage).