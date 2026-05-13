“Responde al mal uso”: Metro anuncia refuerzos para arreglar escaleras y ascensores por aumento en desperfectos

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Metro de Santiago confirmó un aumento en el deterioro de las escaleras mecánicas y ascensores en su red, y anunció que reforzará los equipos técnicos destinados a su reparación y mantenimiento.

De acuerdo con lo detallado, en total hay 13 escaleras mécanicas fuera de servicio al martes 12 de mayo, lo que representa un 2,9% del total de 460 existentes en estaciones de las diversas líneas.

En el caso de los ascensores, Metro añadió que 23 permanecen no operativos, lo que equivale a un 5% de los 445 que existen en la red.

“El 47% de los problemas que generan estas interrupciones de servicio responde al mal uso“, puntualizó la empresa.

Desde la empresa también precisaron que el número “varía durante el día, dada la recuperación que se logra con el mantenimiento“.

Metro anuncia refuerzos para arreglar escaleras y ascensores

Al abordar el tema, Metro dijo en un comunicado que “dado que las últimas semanas hemos tenido un aumento del promedio de equipos no disponibles, actualmente la empresa se encuentra implementando y potenciando nuevas medidas“.

En esa línea, precisó que se producirá un incremento “de 30% de dotación de técnicos con dedicación al mantenimiento de transporte vertical”.

A lo anterior se sumará un “refuerzo de programas de inspección y seguimiento de mantenimientos preventivos”.

“Sabemos que la detención de estos equipos genera molestias y contratiempos en el viaje de nuestros pasajeros. Por eso, lamentamos los inconvenientes que esto puede ocasionar e invitamos a planificar los viajes revisando el estado de ascensores y escaleras mecánicas en nuestra app y sitio web“, concluyó el texto de Metro de Santiago.