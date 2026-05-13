Desmayo y amenaza de bomba: la estafa por casi $800 millones en BancoEstado que quedó al descubierto

Carabineros del OS9 detuvieron a tres sujetos que fueron acusados de participar en una estafa en una sucursal del BancoEstado, ubicada en la comuna de Ñuñoa, el pasado mes de enero.

Fue el día 22 de dicho mes en la sucursal ubicada en la avenida Pedro de Valdivia cuando quisieron cobrar un vale vista por cerca de $777 millones de pesos.

Ese día, uno de ellos simuló sufrir un desmayo mientras que otro dejó un bolso con un supuesto artefacto explosivo. Como se aplicaron los protocolos correspondientes, tuvieron acceso a cobrar y retirar el dinero.

Carabineros aseguró que lo que buscaban era era concretar el depósito y posterior retiro del dinero pero en distintas sucursales bancarias de manera simultánea. De hecho, ya habían otros integrantes de la banda en sucursales en San Miguel y Huechuraba esperando el depósito. Los antisociales solo lograron llevarse $45 millones.

Tras una investigación, se logró la detención de tres sujetos acusados de participar en esta estafa en sucursales del BancoEstado. Además, el tribunal autorizó órdenes de entrada y registro en domicilios de San Ramón, Recoleta y Peñalolén.

En los allanamientos encontraron seis teléfonos celulares, una tablet,dos iPad, 17 tarjetas bancarias, $2.323.000 en efectivo, 22 municiones calibre 9mm, un cargador de pistola, una bolsa con sustancia en polvo color blanco, 29 papeles con datos de tarjetas bancarias, incluyendo números, fechas de vencimiento y códigos de seguridad.