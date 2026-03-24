Manual para enfrentar bencinazo: descuentos por día y cómo encontrar el combustible más barato

Revisa todo lo que debes saber para enfrentar el alza en combustibles y cómo planificar la carga de tu vehículo para sacar el máximo provecho a los beneficios disponibles.

El alza sin precedentes de las bencinas afectará duramente a todos los bolsillos, luego de que se confirmara un aumento de $370 por litro en gasolinas y $580 en diésel, a raíz de los ajustes del Gobierno de José Antonio Kast al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

En este marco, las familias buscan la manera de poder enfrentar el denominado “bencinazo”, y para ello, existe una herramienta que permite buscar la opción más barata comuna por comuna. Se trata de Bencina en línea, donde los usuarios pueden comparar precios en todo Chile.

Cómo encontrar la bencina más barata por comuna

Para acceder a la plataforma de la Comisión Nacional de Energía (CNE), debes hacer clic AQUÍ (bencinaenlinea.cl).

En el sitio puedes ir desplazándote por el mapa y revisar las bencineras disponibles, donde se detallan las compañías y el valor que tiene la gasolina, de acuerdo al tipo de octanaje que busque el usuario.

Además, señala cuál es el precio mínimo o el máximo en cada comuna.

Bencina en Línea.

Ante alza de combustibles: estos son los descuentos en bencinas

Para ahorrar lo más posible en bencina, es clave planificar la carga de gasolina para aprovechar los descuentos por día que ofrecen las diferentes compañías.

Lunes

Hasta $100 por litro en Copec con tarjetas Cencosud Scotiabank

en Copec con tarjetas Cencosud Scotiabank Hasta $150 por litro en Aramco con Banco Consorcio

en Aramco con Banco Consorcio $50 por litro en Aramco para afiliados de Caja Los Andes

Martes

$50 por litro con Mercado Pago en Aramco

$50 por litro en Aramco para afiliados de Caja Los Andes

$100 por litro en Shell con tarjeta Lider Bci

$100 por litro con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app Copec

Miércoles

Hasta $150 por litro en Aramco con Banco Ripley

Descuentos menores con apps como Micopiloto

$100 por litro con tarjeta de crédito Visa Scotiabank a través de la app

Jueves

Hasta $150 por litro con tarjeta ABC en Aramco

$100 por litro en Copec con tarjeta Coopeuch

Viernes

Entre $50 y $300 por litro con Tenpo en Aramco

con Tenpo en Aramco $15 por litro en Aramco para afiliados de Caja Los Andes

en Aramco para afiliados de Caja Los Andes Hasta $150 por litro con tarjeta Itaú en distintas estaciones

Sábado

$100 a $150 por litro con SBpay en Aramco

$100 por litro con Machbank crédito mediante app Copec

Domingo

Hasta $150 por litro con tarjeta SPIN en Aramco

$100 por litro en Shell o Copec con bancos adheridos

$100 por litro con tarjeta de crédito Limitless (app Copec)

Afiliados de Caja Los Andes también pueden acceder a $15 de descuento por litro pagando con la App Copec, cuya rebaja aplica para 1 carga por afiliado y el cupón de descuento tiene una vigencia de 3 días a contar del ingreso del código en la sección de “Cupones Full”.

¿Qué pasa si cambio de octanaje para ahorrar bencina?

Tras el alza de los combustibles, surge la pregunta sobre qué sucede si se cambia el octanaje, teniendo en cuenta la diferencia de precios entre cada una.

Para explicar esto en palabras simples, el octanaje tiene que ver con el parámetro que se usa para medir la capacidad de detonación que tiene un combustible.

Esto está compuesto de dos hidrocarburos: el isooctano, que se le se le da un valor de 100, y el n-heptano que tiene un valor de 0. “Que una bencina sea de 97 octanos significa que tiene un 97% de isooctano y un 3% de n-heptano”, detalló a 24 Horas el decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UDLA, Lorenzo Reyes-Bozo.

En este contexto, el experto sostuvo que los motores de los vehículos están diseñados para funcionar con ciertos octanajes y tipos de bencina, por lo que se recomienda seguir las instrucciones de los fabricantes.

“Si alguien decide cambiar de 97 a 93 octanos, empezará a tener problemas con el motor. Comenzará a perder potencia, incluso puede haber un consumo mayor combustible y, a largo plazo, sin duda habrá daño interno de todo el motor, pistones y válvulas”, afirmó el académico.