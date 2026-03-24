Del diseño a la práctica: el relato del Gobierno ante el alza en combustibles y la minuta del control de daños

La Secom elaboró una minuta dirigida a las autoridades de Gobierno para enfrentar el alza sin precedentes de los combustibles, la cual enfatiza en la “herencia” sufrida por la administración de Boric y responde a la crítica de que solo favorecerían a los ricos. Ministros como Sedini, García Ruminot y Rincón ya la han puesto en marcha.

Los ministros del Gobierno de José Antonio Kast defendieron la medida que causará que el precio de las bencinas aumenten en $370 y el del diésel en $580, producto de la guerra en Irán.

Bajo este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, explicó que no había otra opción, ya que “no hay caja y estamos en el limite de la deuda”. En este escenario, en diálogo con Canal 13 expresó que “Chile no tenía otra alternativa que nivelar los precios reales del petróleo”.

Siguiendo en esa línea, comentó que “si nosotros no tomábamos esta decisión” para el Estado significaría un gasto de “cerca de 140 millones de dólares y en un par de semanas más, ya serían cerca de 160 millones semanales y eso nos cuestan las listas de espera”.

A lo que añadió: “Si nos gastamos esta plata semanal, no tendríamos cómo financiar ninguno de los derechos sociales”, responsabilizando al gobierno de Boric, señalando que “venimos de una administración fiscal irresponsable”.

“Las crisis existen y eso implica que los países tienen que estar económicamente preparados para eso y por eso se requiere tener ahorros, resguardo fiscal de emergencia y lo que nos ocurrió a nosotros es que no lo tenemos”, expresó, enfatizando que esto se da en el marco de una situación muy compleja, muy dolorosa, pero no teníamos alternativa porque no teníamos la caja fiscal y es una situación mundial”, cuyo relato se condice con lo que señala la minuta del Gobierno para defender esta medida.

Minuta del Gobierno ante alzas en combustibles.

Por otro lado, en el matinal de dicho medio, la secretaria de Estado explicó que “el subsidio al combustible en general beneficia mucho más al 20% más rico de la población que al 20% más pobre. El subsidio más o menos serían, al 20% más rico de la población, $30.000 mensuales y $4.500 al 20% más pobre. Entonces, no estamos dirigiendo esa energía a los más vulnerables”.

“En cambio, lo que estamos haciendo ahora con estas medidas específicas, frente a esta realidad, hacernos cargo de los sectores más vulnerables de la población y a la clase media, a través de las medidas que anunció el ministro (Quiroz)”, sostuvo.

Uno de los argumentos que incluye la minuta del Gobierno sobre alza en combustibles.

Esto, haciendo referencia a uno de los argumentos que incluye la minuta del Gobierno ante el alza de combustibles, el cual instala un relato para rebatir los cuestionamientos y fue filtrada por el diputado Jaime Araya (PPD-IND), quien cuestionó duramente a la administración.

“¿Se puede ser más frívolo? Pensando en instalar un relato, mientras ponen una bomba en el presupuesto de las familias de clase media, solo les interesan los réditos políticos, se les cayó la máscara”, expuso en sus redes sociales.

pasen a leer la minuta de las mentiras que quiere instalar el gobierno

se puede ser más frívolo ??

pensando en instalar un relato, mientras ponen una bomba en el presupuesto de las familias de clase media, solo les interesan los réditos políticos, se les cayó la máscara… pic.twitter.com/LlwiuaOCkM — Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) March 24, 2026

Ministros García Ruminot y Ximena Rincón también defendieron la medida

Apegándose al mismo relato, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, dijo que en las medidas se “está focalizando mucho en los sectores más vulnerables de nuestra población”.

“Creo que el hecho de que el transporte público no vaya a subir es una medida muy significativa, no va a subir de aquí a fin de año, ese es el compromiso”, añadió en Radio Pauta.

Mensajes para voceros. Minuta Gobierno.

Por su parte, la titular de Energía, Ximena Rincón, responsabilizó a la administración anterior, enfatizando que “en cuatro años el país se endeudó en más de US$ 40 mil millones, y la caja del Estado, obviamente lo reciente, la dejaron vacía, sin espacio para poder absorber esta crisis”.

También hizo referencia a que el MEPCO tiene un mayor impacto en los sectores de más altos ingresos, lo cual obliga a priorizar el uso de los recursos fiscales.

“Las listas de espera son tremendamente importantes, entonces es una decisión compleja cuando no tienes recursos, porque claro, el gobierno anterior tenía una caja fiscal distinta que la había dejado el presidente anterior”, sostuvo la secretaria de Estado, haciendo alusión a la caja que había dejado la administración de Piñera.

“Este gobierno, el del presidente José Antonio Kast, tiene una caja que está en cero para enfrentar este tipo de situaciones”.