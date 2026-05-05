Programación equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana: horarios y dónde ver a la UC, Coquimbo, O’Higgins, Palestino y Audax

Esta semana los equipos chilenos nuevamente saltan a la cancha en el plano internacional, en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.
Todo comenzará el miércoles 6 de mayo, donde la U Católica recibirá a Cruzeiro en el Claro Arena en horario estelar, con el objetivo de acercarse a los octavos de la “Gloria Eterna”.
En aquella jornada, Audax Italiano se medirá ante Vasco da Gama, y Palestino visitará a Montevideo City Torque en Uruguay por la Sudamericana.
Tras ello, el jueves 7 de mayo, Coquimbo Unido hará de local frente a Universitario de Perú en Libertadores, mientras que O’Higgins jugará contra Sao Paulo en Rancagua por la Sudamericana.
Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo a los equipos chilenos por Copa Libertadores y Sudamericana esta semana
Los duelos se podrán en vivo a través de diversas señales, tales como ESPN Premium, CHV, DSports y la plataforma Disney+. Revisa la programación de esta semana:
Miércoles 6 de mayo:
- 18:00 horas: Audax Italiano vs. Vasco da Gama. Bicentenario de La Florida / DSports y DGO.
- 18:00 horas: Montevideo City Torque vs. Palestino. Centenario / ESPN y Disney+.
- 22:00 horas: Universidad Católica vs. Cruzeiro– Claro Arena / ESPN y Disney+.
Jueves 7 de mayo
- 18:00 horas: O’Higgins vs. Sao Paulo. Codelco El Teniente / ESPN y Disney+.
- 20:00 horas: Coquimbo Unido vs. Universitario. Francisco Sánchez Rumoroso / ESPN y Disney+.