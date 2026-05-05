Programación equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana: horarios y dónde ver a la UC, Coquimbo, O’Higgins, Palestino y Audax

Revisa la programación de los clubes chilenos en Libertadores y Sudamericana, donde buscarán meterse en la parte alta de sus respectivos grupos.

Esta semana los equipos chilenos nuevamente saltan a la cancha en el plano internacional, en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Todo comenzará el miércoles 6 de mayo, donde la U Católica recibirá a Cruzeiro en el Claro Arena en horario estelar, con el objetivo de acercarse a los octavos de la “Gloria Eterna”.

En aquella jornada, Audax Italiano se medirá ante Vasco da Gama, y Palestino visitará a Montevideo City Torque en Uruguay por la Sudamericana.

Tras ello, el jueves 7 de mayo, Coquimbo Unido hará de local frente a Universitario de Perú en Libertadores, mientras que O’Higgins jugará contra Sao Paulo en Rancagua por la Sudamericana.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo a los equipos chilenos por Copa Libertadores y Sudamericana esta semana

Los duelos se podrán en vivo a través de diversas señales, tales como ESPN Premium, CHV, DSports y la plataforma Disney+. Revisa la programación de esta semana:

Miércoles 6 de mayo:

18:00 horas: Audax Italiano vs. Vasco da Gama . Bicentenario de La Florida / DSports y DGO.

. Bicentenario de La Florida / DSports y DGO. 18:00 horas: Montevideo City Torque vs. Palestino . Centenario / ESPN y Disney+.

. Centenario / ESPN y Disney+. 22:00 horas: Universidad Católica vs. Cruzeiro– Claro Arena / ESPN y Disney+.

Jueves 7 de mayo