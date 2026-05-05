Estudio de la UC desata polémica por sugerir eutanasia para mascotas sin dueño

En 2024 hubo más de 90 mil atenciones de urgencia por mordeduras en Chile, y el 93% fue causado por perros, lo que reactivó el debate sobre el control de animales abandonados y la eventual aplicación de eutanasia en casos extremos.

AGENCIA UNO.

Un informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica está generando un intenso debate al plantear nuevas medidas para enfrentar el aumento de mascotas abandonadas, especialmente perros y gatos sin control, incluyendo la eventual eutanasia en casos extremos.

El documento advierte que la normativa actual resulta insuficiente para abordar un problema que impacta tanto en la seguridad de las personas como en los ecosistemas.

El estudio expone que las jaurías de perros asilvestrados representan una amenaza creciente para la fauna silvestre y la ganadería, con ataques registrados a especies nativas, varias de ellas en peligro de extinción, principalmente en el sur del país. A esto se suma el riesgo para la población, evidenciado en cifras de salud pública.

En ese sentido, el informe señala que “el sistema de vigilancia implementado por el Ministerio de Salud en los distintos servicios de urgencia nacional recibió en 2024 más de 90.000 notificaciones por atenciones por mordeduras de animales: el 93% de los ataques fueron producidos por perros, 19.000 afectaron a niños (21%) y 1.365 a menores de cinco años”.

Frente a este escenario, los expertos proponen fortalecer la tenencia responsable, pero también contemplan medidas más extremas en situaciones críticas. La más controvertida sugiere otorgar facultades a policías y funcionarios municipales “para capturar y aplicar eutanasia inmediata en casos de ataque a personas o amenaza inminente a la seguridad pública”, con el objetivo de “salvaguardar la integridad humana ante agresiones con criterios de urgencia y proporcionalidad”.

El académico Cristian Bonacic, quien participó en el informe, explicó que la iniciativa busca dimensionar el problema y promover soluciones integrales. “Durante casi dos años se recopilaron antecedentes de todo el país aportados por productores de ganado en zona rurales, especialistas en fauna silvestre que están viendo el constante ataque de jauría de perros sobre animales como los zorros de Darwin, el pudú, huemul y aves de humedales como los cisnes de cuello negro”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que la estrategia no se limita a la eutanasia, sino que apunta a prevenir el abandono y mejorar la gestión pública. “Es malo para el bienestar de las mascotas, peligroso para las personas y genera sufrimiento animal y muerte en la ganadería y la fauna silvestre. El foco de la estrategia está en prevenir la explosión poblacional de perros sin control más que la eutanasia o la esterilización, que por sí solas no solucionan el problema”, sostuvo, agregando que “lo más importante hoy en día es la falta de gobernanza y compromiso del Estado para abordar este problema”.