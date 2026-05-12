Canciller Pérez Mackenna se reúne con ministro de Comercio de India para avanzar en Acuerdo de Asociación Económica

Con un crecimiento sostenido cercano al 7% anual, India es una de las economías más dinámicas del mundo y se espera que escale hasta convertirse en la tercera más grande para 2030.

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El canciller Francisco Pérez Mackenna y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se reunieron en Nueva Delhi con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, en el marco de las negociaciones para avanzar en un Acuerdo de Asociación Económica.

En la cita, el ministro Pérez Mackenna destacó los avances de las conversaciones que permitirán a Chile profundizar sus relaciones con uno de los líderes mundiales en las industrias farmacéutica, automotriz y tecnológica.

“La reunión con el ministro Goyal fue muy positiva. Queremos avanzar en un buen acuerdo equilibrado y que proyecte la relación de nuestras naciones al futuro. India tiene 70 veces más habitantes que Chile y es una economía 11 veces más grande. Es una tierra de oportunidades para nuestro país, desde la minería hasta los alimentos. Y Chile también es una tierra de oportunidades para India, por su posicionamiento global en minerales críticos y energías renovables”, sostuvo el ministro Francisco Pérez Mackenna.

Este encuentro se da luego de la reunión telemática que sostuvieron los ministros en abril, dando cuenta de la relevancia que tiene el país asiático como uno de los mercados prioritarios para la diversificación de las exportaciones chilenas.

Por su parte, la subsecretaria Estévez sostuvo una reunión con el secretario de Comercio de India, Rajesh Agrawal, para abordar asuntos técnicos de la negociación del CEPA, acceso a mercados y oportunidades de cooperación.

“India es hoy un mercado prioritario para la estrategia de diversificación comercial de Chile. Avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral nos permitirá fortalecer el acceso a mercados, generar nuevas oportunidades para nuestro sector exportador y proyectar una relación económica más moderna, dinámica, resiliente y de largo plazo entre ambos países”, recalcó la subsecretaria Estévez.

Con un crecimiento sostenido cercano al 7% anual, India es una de las economías más dinámicas del mundo y se espera que escale hasta convertirse en la tercera más grande para 2030.

Tras estas reuniones, el ministro participó de una mesa redonda con empresarios indios donde hizo un llamado a elegir a Chile “como un socio confiable en América Latina,” destacando las ventajas que el país ofrece y alentar a las inversiones y compra de productos nacionales.