La contraofensiva que activaron exministros de Boric frente al Gobierno de Kast

Seis exautoridades de Boric salieron en bloque a responder cuestionamientos del actual Gobierno en varias materias, como en economía, seguridad y medio ambiente.

Los exministros de Gabriel Boric reaparecieron y respondieron los cuestionamientos que ha realizado el actual Gobierno en materias económicas, seguridad y medio ambiente.

El extitular de Hacienda, Nicolás Grau, fue el primero en hacerse notar al responder las críticas del ministro Jorge Quiroz en el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas, donde acusó “inconsistencias” en el cálculo de la proyección de deuda pública.

A través de su cuenta de X, Grau escribió un hilo para explicar “por qué el Ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe de IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”.

No obstante, la polémica escaló al punto de que parlamentarios del Partido Republicano y Partido Nacional Libertario (PNL) anunciaran una acusación constitucional (AC) en su contra.

Frente a esta acción, que también ha sido cuestionada por el exministro de Piñera, Ignacio Briones, el extitular de la Segpres y Mideso, Giorgio Jackson, recordó antiguos dichos de Kast: “Es la peor oposición de la historia y su único aporte (o deporte) ha sido presentar acusaciones constitucionales. Eso decía José Antonio Kast hace casi 5 años. Hoy, su partido, anuncia la novena Acusación Constitucional, superando a esa peor oposición de la historia“.

Plan de seguridad y el flanco que abrió Arrau con sus dichos

En materia de seguridad, el ministro Martín Arrau afirmó que la política que impulsó el gobierno anterior “es suficiente”, lo cual generó una rápida reacción de Camila Vallejo. “Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio”, fue parte de lo que expuso en sus redes sociales.

La exministra del Interior, Carolina Tohá, también se refirió a esta polémica y expresó que “no debiera sorprendernos”. Siguiendo en esa línea, sostuvo que “la Política Nacional de Seguridad Pública no es del Gobierno anterior sino del Estado, y dura 6 años. Su elaboración incluyó opiniones de todos los sectores y fue valorada ampliamente”.

A lo que agregó: “Otra cosa es el plan que se le ha exigido al Gobierno, que se refiere a la estrategia bienal que pide la nueva normativa para aterrizar en la práctica la Política de Seguridad. El presidente Boric la dejó casi lista. Sólo falta que las actuales autoridades agreguen sus énfasis y la hagan pública. Ese paso sigue pendiente y el Gobierno debe cumplir con darlo”.

Álvaro Elizalde también se sumó a los cuestionamientos, enfatizando que “el presidente Kast realizó tres campañas electorales instalando la seguridad como su eje central; sin embargo, al momento de gobernar quedó en evidencia que carecía de un plan real, tal como lo reconoció la exministra Steiner y lo demostraron sus sucesivas improvisaciones”.

Medio Ambiente y polémica por postura de ministra Toledo sobre rol humano en cambio climático

Por otro lado, el Ministerio del Medio Ambiente tampoco ha estado exento de polémicas. Lo anterior, luego de que la titular de la cartera, Francisca Toledo, evitara responder sobre la responsabilidad humana en el cambio climático.

Ante esto, la exministra Maisa Rojas calificó como “preocupante” que Toledo “en dos ocasiones en el último día, ha evitado pronunciarse sobre el rol de la acción humana en el cambio climático”.

“La responsabilidad humana está claramente establecida, no hay divergencia aquí. Matizar, poner en duda, relativizar la acción humana en el cambio climático, es negacionismo climático“, sentenció.