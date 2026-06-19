Día del Padre: compras crecen 12,2% y el débito concentró más del 60% del gasto

El mayor movimiento se concentró en rubros asociados a regalos y celebraciones, como tecnología, carnicerías, botillerías y servicios de bienestar.

El Día del Padre vuelve a mover el consumo en comercios asociados a regalos y celebraciones familiares. Según un análisis realizado por Klap, empresa de adquirencia y medios de pago, entre el 7 y el 14 de junio de 2025, semana previa a la celebración, y comparado con una semana de referencia de abril, el monto total transado creció 12,2%, mientras que el número de transacciones aumentó 30,8%.

En tecnología, categoría que incluye electrónica, telefonía y computación, las transacciones aumentaron 35,3%. Además, representó cerca del 60% del monto total transado, manteniéndose como una de las categorías más relevantes de la fecha. Las carnicerías y botillerías mostraron uno de los mayores dinamismos, con un alza de 45,5% en ventas y 29,8% en transacciones, reflejando una mayor actividad asociada a celebraciones en el hogar. Otro rubro destacado fue bienestar, que agrupa barberías, peluquerías y perfumerías. Este segmento registró un crecimiento de 18,4% del monto total de compras.

“Estas fechas, como el Día del Padre, entregan una señal clara de un consumidor más activo, que compra más, pero también busca oportunidades, promociones y alternativas convenientes. Eso permite ver qué categorías se activan y qué medios de pago ganan relevancia”, señaló Tatiana Neut, subgerente de Marketing de Klap.

El análisis también muestra que el sábado 14 de junio es el día de mayor actividad, superando al viernes y al domingo. Este comportamiento confirma que buena parte de las compras se realizan el día anterior a la celebración, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

A nivel semanal, el débito lideró ampliamente los medios de pago, concentrando el 60,6% del monto total transado y creciendo 35,8% respecto de la semana de referencia de abril. El crédito representó el 34,9% del gasto, con una baja de 13,9%, mientras que las tarjetas de

“Más allá del medio de pago, este tipo de análisis permite entender cómo se activa el consumo en fechas de alta demanda y qué categorías concentran mayor interés. Para los comercios, anticipar estos patrones es clave para planificar stock, ajustar promociones y reforzar la atención en los días y horarios de mayor movimiento”, concluyó Neut.