Comisión aprueba el derecho al olvido bancario: revisa en qué consiste y cómo podría impactar el acceso a créditos

Mientras sus impulsores destacan que busca terminar con las “listas negras”, la banca advierte que podría restringir el acceso al crédito.

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó una indicación incorporada a la megarreforma impulsada por el Gobierno que crea el denominado derecho al olvido bancario, iniciativa que ahora deberá ser debatida y votada por la Sala.

La propuesta establece que bancos y otras entidades financieras deberán eliminar de sus registros internos, así como de la información que compartan con terceros, los antecedentes sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales una vez transcurridos cinco años desde que estas fueron exigibles o prescribieron.

Además, esos datos no podrán ser utilizados para negar la entrega de créditos, productos financieros o la apertura de cuentas.

Comisión aprueba el derecho al olvido bancario

Una de las impulsoras de la iniciativa, la senadora Daniella Cicardini (PS), explicó que el objetivo es terminar con las denominadas “listas negras” utilizadas por las entidades financieras. “Lo que buscamos con esta indicación es borrar a todas aquellas personas con deudas ya pagadas o prescritas de las verdaderas listas negras discriminadoras que manejan internamente los bancos”, afirmó.

Desde la industria financiera, sin embargo, manifestaron preocupación por el alcance de la propuesta. Según el sector, la obligación de eliminar información también desde las bases de datos internas dificultaría la evaluación del riesgo crediticio de quienes soliciten financiamiento e incluso podría borrar antecedentes de obligaciones que aún existen jurídicamente.