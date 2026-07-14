En silla de ruedas y con una enfermedad autoinmune: revelan el difícil momento que vive Willy Semler

Su pareja aseguró que enfrenta una enfermedad autoinmune y que, además del tratamiento médico, ha resentido la falta de apoyo de antiguos colegas.

Un complejo momento personal y de salud estaría enfrentando el actor nacional Willy Semler. El intérprete, de 67 años, reside desde hace un tiempo en Puerto Varas, Región de Los Lagos, donde continúa con un tratamiento médico tras ser diagnosticado con una enfermedad autoinmune.

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, luego de ser contactada por la actual pareja del actor. Según relató, Semler incluso permaneció hospitalizado y hoy utiliza silla de ruedas debido a las complicaciones derivadas de su condición.

“Me comentó que él está pasando por una situación de salud súper complicada, que estuvo internado un tiempo”, señaló la comunicadora.

Además, detalló que el actor “tiene dormido de la rodilla hacia abajo y los brazos también”, situación que ha afectado significativamente su movilidad.

De acuerdo con lo expuesto, el tratamiento que recibe contempla un medicamento cuyo valor alcanza cerca de $23 millones por dosis. Sin embargo, ese costo actualmente estaría cubierto por el sistema de salud, por lo que el principal problema no sería económico.

Según comentó Gutiérrez, la pareja del actor le manifestó que el intérprete atraviesa un difícil momento emocional. “Se ha sentido un poco abandonado por los colegas actores”, aseguró, agregando que existen “amigos que durante mucho tiempo tuvo que ni siquiera lo han llamado para preguntarle cómo está”.

Tras conocerse su situación, la actriz Antonella Ríos, quien participaba del podcast, manifestó su intención de contactar a ChileActores para evaluar posibles formas de apoyo al reconocido intérprete.