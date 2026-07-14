Estas son las regiones que tendrán suspensión de clases este miércoles por intenso sistema frontal

La medida busca proteger a estudiantes, profesores y comunidades educativas ante las intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento.

El Gobierno confirmó la suspensión de clases para este miércoles 15 de julio en las regiones de Ñuble y Bío Bío debido al sistema frontal que afecta al centro-sur del país, el cual contempla abundantes lluvias y vientos con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

La medida aplicará para todos los niveles educativos, incluyendo educación parvularia, básica y media, y abarcará establecimientos públicos, pertenecientes a Servicios Locales de Educación Pública, particulares subvencionados, particulares pagados y de administración delegada.

Suspensión de clases por intenso sistema frontal

Desde el Ministerio de Educación explicaron que la decisión fue adoptada tras evaluar las condiciones meteorológicas y los antecedentes entregados por organismos especializados.

La seremi de Educación del Bío Bío, Teresa Carrasco, señaló que “como Ministerio de Educación, tras analizar las condiciones técnicas emanadas por los organismos competentes, hemos decidido suspender las clases con recuperación”.

A través de un comunicado, el Ejecutivo indicó que la determinación tiene como finalidad “resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación escolar y de las comunidades educativas ante las condiciones meteorológicas previstas”.

La suspensión de clases se suma a otras medidas anunciadas previamente por el Gobierno ante el avance del sistema frontal. Entre ellas, se informó la interrupción de clases para el viernes 17 de julio en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Las autoridades hicieron un llamado a mantenerse atentos a la evolución del fenómeno climático y seguir las recomendaciones oficiales mientras continúan las precipitaciones y los vientos intensos en distintas zonas del país.