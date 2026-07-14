En qué consiste el decreto de racionamiento eléctrico del Gobierno para evitar cortes de luz

La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó que el Gobierno prepara un decreto de racionamiento eléctrico preventivo, el cual se encuentra a la espera de la firma del presidente José Antonio Kast.

La medida busca anticiparse a eventuales problemas de abastecimiento y asegurar la continuidad del suministro eléctrico en el país.

La autoridad explicó que la iniciativa no contempla cortes programados de electricidad, sino que busca entregar herramientas adicionales al sistema para enfrentar la menor disponibilidad hídrica y reforzar la seguridad energética. “El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz. Vale decir, lo que queremos es que tengamos suministro eléctrico en todo el país y que eso sea la tónica”, afirmó Rincón.

El escenario se da luego de que el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) alertara sobre un posible déficit de abastecimiento durante agosto, que podría llegar a los 566 gigavatios-hora si continúan las actuales condiciones. Ante esto, la ministra explicó que la medida tiene un carácter preventivo y busca adoptar acciones antes de que exista un impacto en los usuarios.

En la práctica, el decreto otorgaría facultades extraordinarias al CEN para tomar decisiones sobre la generación eléctrica, priorizando la seguridad del suministro por sobre los criterios económicos habituales. Esto permitiría utilizar fuentes de respaldo como gas o diésel, reservar agua en embalses hidroeléctricos, modificar mantenimientos de centrales y coordinar reducciones de consumo con grandes clientes.

En qué consiste el decreto de racionamiento eléctrico

Según especialistas, la normativa permitiría cambiar la forma habitual de operación del sistema eléctrico, ya que en condiciones normales, se priorizan las energías de menor costo, como la solar, eólica e hidroeléctrica; sin embargo, con este mecanismo se podría recurrir a alternativas más caras con el objetivo de evitar interrupciones.

“Lo que hace el decreto es entregarle herramientas administrativas al Coordinador Eléctrico Nacional para que pueda tomar decisiones en cuanto a la generación de la energía en Chile distintas a las normales, y de esa manera asegurar el suministro eléctrico en el país”, explicó Javier Piedra, director ejecutivo de Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción.

Pese a que estas medidas podrían elevar los costos dentro del mercado eléctrico, expertos aseguran que no significarían un aumento inmediato en las cuentas de los hogares, ya que las tarifas están determinadas por contratos vigentes.