Cómo es la base del 30% que apoya a Kast y en qué se diferencia de sus antecesores

Según analistas, aún es prematuro definir a la base de apoyo de Kast como más fiel que la de su antecesor, aunque la caracterizan como más diversa.

A cuatro meses de la llegada del presidente José Antonio Kast a La Moneda, distintos sondeos de opinión han dado cuenta de una baja en su aprobación. La cifra más baja registrada por Cadem fue de un 36% a mediados de mayo, mientras que en Pulso Ciudadano fue de 30% a fines de junio y más recientemente, el pasado domingo, de un 32% en Criteria.

Pese a este descenso en su popularidad, el mandatario aún no ha roto la base de apoyo del 30% que tanto caracterizó a su antecesor, Gabriel Boric, y que durante todo su mandato experimentó variaciones significativas al alza o a la baja en contadas ocasiones.

Sobre esta diferencia habló el lunes el gerente general de Panel Ciudadano Juan Pablo Lavín en T13 Radio. “Nosotros hicimos un análisis tanto del presidente Boric como del presidente Kast en que siguiendo a las mismas personas en el tiempo veíamos a los que siempre aprobaban en cierta cantidad de mediciones”, explicó.

“Con el Gobierno de José Antonio Kast lo hicimos con seis mediciones, dos por mes, y vimos que es un 30%. Un 30% siempre aprueba independiente de lo que haya pasado en estos cuatro meses. En el caso de Gabriel Boric, siendo que su promedio fue 30%, los que siempre aprobaban eran un 20%, solo que los que transicionaban en cada semana hacían subir 10 puntos y llegaba al 30, pero en el fondo los que nunca se movían eran 20%. En el caso de José Antonio Kast, por ahora, son 30%”, prosiguió.

Cómo es el 30% de Kast

Consultado por EL DÍNAMO sobre si estos hallazgos indican que la base de apoyo de Kast es más fiel que la de su antecesor, Lavín aclaró que el análisis del apoyo a Boric fue realizado cuando éste cumplía dos años de su mandato y el de Kast únicamente comprende los cuatro meses que lleva en el poder.

“Entre más largo es el período, más va a bajar la base de apoyo. Una persona que desaprobó una vez y ahora aprueba, no cabe en ese grupo (fiel) porque alguna vez desaprobó. Estamos contando solamente a los que siempre han aprobado, entonces por definición ese grupo va disminuyendo en

el tiempo, a menos de que sea tan fiel que nunca cambie“, especifica.

El director de estudios de Áttalus, Yamil Musa profundizó en conversación con este medio en la naturaleza de la base de apoyo del mandatario y cómo se diferencia de sus antecesores. “La aprobación del presidente Kast durante sus primeros meses de Gobierno es levemente inferior a la que registraban Bachelet II, Piñera II y Boric en el mismo período, aunque las diferencias son acotadas“, explica.

“Sin embargo, más que el nivel de aprobación, lo relevante es la naturaleza de su base de apoyo. A diferencia de otros gobiernos, Kast parece sostenerse sobre un electorado más diverso y menos ideologizado, cuyo respaldo depende en gran medida de la percepción de resultados en áreas especialmente sensibles para la ciudadanía, como la seguridad, la salud y la capacidad de gestión del Gobierno”, añade.

En ese sentido, Musa consideró que el “gabinete adquiere un papel central” y que “la presencia de figuras con alta visibilidad política, como Alvarado, García Ruminot, Quiroz y Arrau permite al Gobierno proyectar una imagen de gestión y firmeza, con independencia de la agenda coyuntural”.

“No obstante, el presidente debe continuar realizando ajustes que le permitan preservar el margen de confianza que aún mantiene ante la ciudadanía, ya que ese capital político es el que le entrega espacio para consolidar su agenda y mostrar resultados. En ese escenario, el proceso de reconstrucción puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la percepción de eficacia del Gobierno y consolidar el vínculo entre su capacidad de gestión y el proyecto político del Presidente Kast”, complementa.