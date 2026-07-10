BancoEstado anunció una nueva promoción que busca premiar a sus clientes con un atractivo incentivo económico. Se trata de una gift card por $100.000, beneficio al que podrán acceder las personas que contraten un Seguro Automotriz a través de los canales digitales de la institución.

La iniciativa apunta a quienes estén evaluando proteger su vehículo y quieran aprovechar una oportunidad adicional durante el proceso de contratación. De esta manera, además de contar con la cobertura del seguro, los usuarios podrán recibir una tarjeta de regalo como recompensa por realizar el trámite bajo las condiciones de la campaña.

BancoEstado ofrece una gift card de $100 mil y así puedes acceder al beneficio

Para obtener la gift card, los interesados deben contratar el Seguro Automotriz BancoEstado utilizando la plataforma online de la entidad dentro del período establecido para la promoción EN ESTE LNK.

Una vez realizada la contratación y verificando que se cumplan los requisitos solicitados, los clientes podrán acceder a la gift card valorizada en $100.000, la cual será entregada posteriormente según las condiciones informadas por la institución.

El beneficio estará disponible durante julio de 2026, por lo que quienes quieran participar deberán completar la contratación antes del cierre de la campaña.

Desde BancoEstado destacaron que esta iniciativa busca facilitar el acceso a productos financieros y entregar incentivos a quienes prefieren realizar sus operaciones mediante herramientas digitales.

Además, el Seguro Automotriz incluye distintas alternativas de protección para los vehículos, con coberturas que dependerán del plan seleccionado por cada cliente al momento de contratar el servicio.

Con esta promoción, BancoEstado suma un nuevo atractivo para quienes buscan asegurar su automóvil y, al mismo tiempo, aprovechar un beneficio económico adicional.