Biministro Mas a empresarios extranjeros en ChileDay en Madrid: “Chile está de vuelta”

Daniel Mas planteó que para el período 2026–2029 se proyecta una inversión de US$ 95.149 millones, de los cuales el 74% corresponde a capital extranjero.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, participó en una nueva versión del ChileDay en Madrid, donde expuso ante autoridades, inversionistas, empresarios y representantes del sector financiero.

En su presentación, el secretario de Estado aseveró que “Chile está de vuelta, no venimos solamente a mostrar un país atractivo, venimos a mostrar un país que decidió volver a crecer, decidió volver a invertir, permitiendo generar empleo y transformarles la vida a los chilenos”.

Daniel Mas planteó que para el período 2026–2029 se proyecta una inversión de US$ 95.149 millones, de los cuales el 74% corresponde a capital extranjero.

“El inversionista no necesita que el Estado le garantice el éxito. Necesita que no se cambien las reglas a la mitad del juego”, afirmó el biministro.

En materia sectorial, el secretario de Estado detalló que Chile concentra el 18% de las reservas mundiales de cobre y el 23% de la producción global, con una cartera de inversión de US$ 105.000 millones para la próxima década y un gasto anual de US$ 20.000 millones de las compañías en servicios, maquinaria y tecnologías, junto con la apertura de la exploración y el desarrollo de proveedores.

Al cierre de su discurso, el secretario de Estado dirigió un llamado directo al empresariado español: “Ustedes ayudaron a construir una etapa extraordinaria de modernización de Chile hace algunas décadas. Queremos también que estén muy presentes y que sean protagonistas de la próxima. Vengan a Chile, inviertan, asóciense, recorran nuestras regiones”.

“Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo y sin empleo no hay progreso social sostenible. Por eso vuelvo a la frase con la que partí: Chile está de vuelta. No significa que resolvimos todos nuestros problemas, significa que este gobierno decidió enfrentarlos y volver a avanzar”, concluyó Daniel Mas.