Alvarado y peticiones de indultos: “Hasta el momento no hay definiciones ni decisiones finales”

Al respecto, el propio presidente José Antonio Kast planteó que “no corresponde a que una persona muera en la cárcel” y que se “evaluarán caso a caso”.

El biministro Claudio Alvarado se refirió a las más de 100 peticiones de indultos ingresadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vinculadas mayormente a criminales de lesa humanidad y condenados por ilícitos en el estallido social.

Al respecto, el propio presidente José Antonio Kast planteó que “no corresponde a que una persona muera en la cárcel” y que se “evaluarán caso a caso”.

Ante esta situación, el biministro Alvarado indicó en su vocería que el indulto “es una gracia presidencial que se lleva el procedimiento a través del Ministerio de Justicia”.

“Se reciben las solicitudes y se evalúan cada una, caso a caso y hasta el momento no hay definiciones ni decisiones finales y cuando ellas existan se comunicarán oportunamente en base al criterio, buen juicio, justicia y recomendaciones que se hagan al presidente de la República”, cerró Alvarado.