El riesgo de los asados en Fiestas Patrias: COANIQUEM entrega consejos para prevenir quemaduras

Las reuniones y asados de Fiestas Patrias aumentan el riesgo de quemaduras, por lo que COANIQUEM entrega recomendaciones para prevenir accidentes y celebrar de forma segura.

Con la llegada de las Fiestas Patrias y el aumento de reuniones familiares en torno a los asados, COANIQUEM llamó a extremar las precauciones para evitar quemaduras provocadas por parrillas, brasas, líquidos calientes y sustancias inflamables.

La institución advirtió especialmente sobre los riesgos para niños, niñas y adolescentes, quienes pueden quedar expuestos a estos elementos durante las celebraciones.

Según los registros epidemiológicos de COANIQUEM, el 78% de las quemaduras que atiende la institución ocurre dentro del hogar y en el 93% de los casos hay un adulto presente al momento del accidente. Además, el 52% de los pacientes corresponde a menores de cinco años, por lo que la supervisión permanente resulta clave para reducir este tipo de lesiones durante el 18.

Durante 2025, COANIQUEM recibió a 20 pacientes por quemaduras relacionadas con parrillas o brasas. A esto se suma que los líquidos, entre ellos el agua caliente y productos inflamables, constituyen el agente causal más frecuente de estas lesiones en niños, niñas y adolescentes.

Ante este escenario, el llamado es a mantener las parrillas y brasas fuera del alcance de los niños, evitar que circulen cerca mientras se cocina y mantener bajo control cualquier líquido inflamable utilizado durante las celebraciones. También es importante no dejar objetos calientes en lugares donde puedan ser alcanzados accidentalmente y mantener siempre la supervisión de un adulto.

“El mejor tratamiento para una quemadura es prevenirla, y es común que en este tipo de celebraciones familiares donde hay niños pueda ocurrir un mínimo descuido. Para eso, existen medidas sencillas que se pueden establecer de manera fácil, rápida y accesible, que permiten anticiparnos a los riesgos. Sólo así es posible evitar años de tratamientos muy desafiantes y dolorosos para el paciente y su familia”, señala Carmina Domic, subdirectora de extensión y encargada de prevención de COANIQUEM.

Siete recomendaciones de COANIQUEM para un asado seguro

● Mantenga una zona de seguridad de, al menos, un metro alrededor de la parrilla y

evite que niños y mascotas permanezcan cerca.

● Nunca utilice alcohol, parafina, bencina u otros líquidos inflamables para avivar el

fuego, ya que pueden provocar llamaradas o explosiones.

● Instale la parrilla sobre una superficie firme y estable, lejos de materiales

combustibles.

● Utilice utensilios con mangos largos y elementos de protección para manipular las

brasas.

● No deje la parrilla encendida sin supervisión y asegúrese de apagar completamente

las brasas al finalizar el asado -con agua es la forma más segura-.

● Cada vez que la vuelvas a usar límpiala para evitar que se generen llamas con restos.

● Evita usar secador para avivar el fuego.

¿Qué hacer si ocurre una quemadura?

Ante cualquier duda sobre primeros auxilios o la gravedad de una quemadura, COANIQUEM dispone del servicio gratuito WhatsApp SOS COANIQUEM, atendido por enfermeras las 24 horas, los siete días de la semana.

Este servicio entrega orientación tanto para niños como para adultos, indicando cómo actuar frente a una quemadura y si es necesario acudir a un servicio de urgencia. A la fecha, ya ha respondido más de 12 mil consultas. WhatsApp SOS COANIQUEM: +56 9 3431 9987.