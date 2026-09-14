Este año, la iniciativa estará acompañada por la Corporación Simón de Cirene y el Centro de Innovación UC e impulsará cursos, mentorías y espacios de networking.

Como parte de su programa regional de sostenibilidad, Parque Arauco, dio inicio a la segunda edición de Emprender es Crecer Más, iniciativa que combina formación, mentorías especializadas y espacios de vinculación para fortalecer el crecimiento de emprendedores emergentes y locatarios vinculados a sus centros comerciales.

Este año el programa se ejecuta junto con Simón de Cirene, organización con trayectoria en el

acompañamiento de negocios de menor escala, mientras que el Centro de Innovación UC será el

encargado de los contenidos de los distintos talleres y de las mentorías con colaboradores.

Parque Arauco abre convocatoria para apoyar a emprendedores

“Los centros comerciales son mucho más que un punto de venta: son plataformas donde un

negocio puede aprender, conectarse y escalar. Con nuestro programa de emprendimiento queremos poner a disposición de los emprendedores herramientas concretas y el conocimiento de nuestros propios equipos, porque cuando a ellos les va bien a todo el ecosistema le va bien”, explicó Amalia Carvajal, jefa de Sostenibilidad de Parque Arauco.



Por su parte, Alejandra Iacobelli, Directora ejecutiva de la Corporación Simón de Cirene, sostuvo

que “llevamos treinta años acompañando a emprendedores y hemos aprendido que emprender en

general es muy solitario, por lo que quienes emprenden necesitan contar con alguien que los

escuche, haga preguntas, desafíe y acompañe en la toma de decisiones. Este programa, que hoy

lanzamos junto a Parque Arauco, busca entregar ese apoyo de manera sostenida, para fortalecer y

acompañarlos en su crecimiento y el de sus negocios”.



La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2024 en Chile, Perú y Colombia como eje del programa

social de Parque Arauco y está diseñado bajo un modelo de ecosistema y comunidad de

emprendedores que busca entregar herramientas reales para que los negocios locales escalen sus

proyectos.

Solo en su edición 2025 reunió a más de 3.500 emprendimientos a nivel regional. Este año el programa contempla formación especializada y certificada, con cursos online y presenciales enfocados en ventas, omnicanalidad y finanzas, charlas y acompañamientos personalizados.



A lo anterior se suman mentorías con líderes y colaboradores de Parque Arauco, quienes compartirán su experiencia en retail para acompañar a los emprendedores en el fortalecimiento de sus negocios.



Asimismo, se dará continuidad a las instancias de networking que se han desarrollado previamente, fortaleciendo una comunidad regional a través de nuevos encuentros en distintos centros comerciales, que permitan seguir conectando a los emprendedores con potenciales aliados, clientes y otros actores del ecosistema.

Las postulaciones a este programa para emprendedores y nuevos negocios estarán abiertas desde

hasta el 30 de septiembre a través del sitio oficial de Simón de Cirene EN ESTE LINK.



