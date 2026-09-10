Jorge Quiroz destaca “patriotismo” de camioneros para enfrentar alzas de combustibles

Los máximos dirigentes del transporte de carga terrestre descartaron llamados a paralizaciones ante las nuevas alzas.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, destacó a los dirigentes de los principales gremios del transporte de carga terrestre por su “patriotismo” para enfrentar las constantes alzas en los precios de los combustibles.

El secretario de Estado fue parte de un seminario organizado por Clapes UC, donde indicó que “estamos en permanente reunión con el gremio” y que existe “un canal fluido de comunicaciones” con sus máximos líderes.

En esta línea, Jorge Quiroz recalcó la actitud mostrada por los transportistas, puntualizando que “se han comportado muy patrióticamente ante esta circunstancia”, y sostuvo que ahora deberán traspasar los costos de las alzas de las bencinas a sus usuarios.

“Ellos no son magos, tienen que verse obligados a pasar parte de estas alzas a las empresas que los contratan”, precisó el titular de Hacienda, quien mostró su confianza en que no enfrentarán paros o movilizaciones.

Este jueves se registró un nuevo incremento en los combustibles, llegando a 35 pesos por litro para las gasolinas de 95 y 97 octavos, mientras que el diésel subió 85 pesos por litro.

El petróleo diésel suma un incremento de $214,9 por litro desde julio a la fecha.

Por su parte, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, declaró a Emol que estas subidas de precio responden a factores internacionales y descartó llamar a paralizaciones.

“Nosotros tenemos que ser dirigentes responsables, entender que este es un tema mundial. Yo creo que en nuestra organización gremial no va a haber movilizaciones”, puntualizó Pérez.

Estas palabras fueron respaldadas por Juan Araya, máximo líder de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones: “No hay piso para eso (un paro). Por lo menos la Confederación de nosotros está por dialogar con el Gobierno”.