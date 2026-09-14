Jorge Quiroz responde a críticas de Marcel por Mepco: “No tengo mucha confianza en sus cálculos”

El ministro de Hacienda aseveró que Marcel “no tiene un muy buen récord en materia de mantener las cuentas en orden”.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, salió al paso de los cuestionamientos realizados por el ex titular de la cartera, Mario Marcel, quien expresó su rechazo a no usar el Mepco para intentar apaciguar el bencinazo de marzo pasado.

Marcel aseveró que el impacto sobre la demanda interna ante el alza de los combustibles y la caída en la recaudación fiscal, entre otros aspectos, hicieron que el costo fuera mayor que aplicar el mecanismo de estabilización de las bencinas.

“Cuando se tomó la decisión de activar o no el Mepco, no sé si se llegó a calibrar el impacto que este tendría sobre las expectativas de la gente y el comportamiento de los consumidores”, precisó el otrora ministro de Hacienda a Radio 13c.

Marcel agregó que “las expectativas de las personas sobre la economía están más influidas siempre por la inflación que por el empleo o la actividad y las expectativas de inflación no están fijadas sobre el IPC, sino que por ciertos precios emblemáticos, de los cuales el precio de los combustibles es el más importante, no solamente en Chile”.

Ante esto, Quiroz respondió en T13 y dejó en claro que no comparte el diagnóstico de Mario Marcel, apuntando que el economista “no tiene un muy buen récord en materia de mantener las cuentas en orden, así que en esa materia por lo menos yo no le tengo mucha confianza en sus cálculos, con todo el respeto y el cariño que le tengo”.