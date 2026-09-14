“Si es sapo, lo piteamos”: la escucha que alertó sobre ataque a alcalde Christopher White

La interceptación surgió en una investigación por tráfico de drogas y habría advertido sobre un eventual atentado contra la autoridad.

Una escucha telefónica obtenida en el marco de una investigación por tráfico de drogas alertó a la PDI sobre un eventual ataque contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y aceleró la búsqueda de Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”.

El hombre, que se encontraba prófugo tras escapar de la ex Penitenciaría vestido como gendarme, fue recapturado el 31 de agosto en medio de las diligencias para esclarecer la amenaza.

La escucha que alertó sobre ataque a alcalde Christopher White

De acuerdo con los antecedentes difundidos por Reportajes Teletrece, la interceptación habría revelado un eventual plan para atentar contra el jefe comunal antes del 17 de septiembre, en un contexto marcado por el ingreso de un cargamento de droga destinado a su comercialización durante Fiestas Patrias.

La investigación apunta a que White era considerado un obstáculo para la operación debido a las acciones realizadas en sectores de San Bernardo donde existirían casas utilizadas como puntos de seguridad por organizaciones dedicadas al tráfico.

En uno de los diálogos interceptados, un integrante de la organización habría señalado “Ese alcalde es sapo”, a lo que otro respondió “Si es sapo, lo piteamos”. Según fuentes vinculadas a la investigación citadas por el reportaje, esta última frase habría sido pronunciada por el propio “Indio Juan”. A partir de estos antecedentes, la Fiscalía ordenó acelerar las diligencias para dar con su paradero.

La orden fue recibida por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI el viernes 28 de agosto, con el objetivo de “Neutralizar el posible ataque”. Los antecedentes habían sido reunidos a partir del trabajo de distintas unidades policiales y de inteligencia de Gendarmería, que seguían los movimientos de una agrupación de clanes dedicados al narcotráfico en sectores del sur y poniente de Santiago.