“Esto lleva a un alza inminente”: Lo Valledor advierte aumento en frutas y verduras

El administrador general de Lo Valledor explicó que los temporales han afectado cultivos y cosechas, aumentando costos de producción y reduciendo la oferta de algunos alimentos.

Las lluvias que han afectado distintas zonas agrícolas del país podrían generar alzas en el precio de algunas frutas y verduras durante los próximos días, debido al impacto de los temporales sobre cultivos, cosechas y producción.

Así lo advirtió Gonzalo Bravo, administrador general de Lo Valledor, quien explicó que la menor disponibilidad de determinados productos puede traducirse rápidamente en un aumento de sus valores.

En entrevista con radio Biobío, Bravo sostuvo que las precipitaciones en esta época del año pueden perjudicar especialmente a los cultivos en desarrollo. Como ejemplo, mencionó los zapallos italianos, cuyas plantas pueden detener temporalmente la producción de flores tras las lluvias.

Lo Valledor advierte aumento en frutas y verduras

“Eso te lleva a un alza inminente, en par de días te sube, porque te llega menos”, afirmó. A esto se suman mayores gastos para los agricultores, entre ellos los asociados a fumigaciones que no estaban contempladas.

Uno de los productos que ya enfrenta dificultades es la papa proveniente del sur, debido a los excesos de agua que han complicado tanto su producción como las labores de cosecha.

“La papa del sur ha tenido varios problemas por los excesos de lluvia”, señaló Bravo, quien agregó que los pequeños productores cuentan con menos infraestructura para retirar y almacenar el producto en condiciones adecuadas. La situación también podría afectar a otros cultivos de cara al cambio de temporada.

Respecto de otros alimentos, el administrador de Lo Valledor indicó que la zanahoria atraviesa un período de transición entre las zonas productoras del sur y la Región de Coquimbo, mientras que la cebolla todavía mantiene disponibilidad.

En el caso del ajo, explicó que la producción nacional comenzará a llegar desde mediados de noviembre, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, mientras que durante buena parte del año el mercado depende del producto importado desde China.

En cuanto al tomate, Bravo aseguró que actualmente existe un abastecimiento importante desde Arica, principalmente desde los valles de Azapa, Lluta y Pampa Concordia. “Tenemos un abastecimiento de tomate importante”, afirmó.

En frutas, en tanto, señaló que existe disponibilidad de productos almacenados en cámaras de frío, como naranjas, limones, paltas y peras, aunque advirtió que los costos de producción para la temporada primavera-verano han aumentado. Sobre la palta, sostuvo que “no va a bajar la palta”, debido al comportamiento de la oferta nacional e importada.