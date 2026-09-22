Con Bachelet fuera de la carrera por la ONU, ¿cómo queda la imagen de Kast?

La determinación de Bachelet de deponer su candidatura, volvió a poner bajo la lupa la decisión de Kast de retirar el apoyo oficial de Chile. EL DÍNAMO consultó a analistas políticos y expertos internacionales para despejar cuánto golpea este desenlace al mandatario.

La última votación informal del Consejo de Seguridad de la ONU fue el golpe de gracia de la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas. Tan solo 24 horas después del sondeo que la dejó con solo un respaldo entre los 15 miembros del consejo, la expresidenta anunció que depondría su postulación.

Pero antes de ser la primera en retirarse oficialmente de la carrera los vientos no eran especialmente favorables. Desde que el expresidente Gabriel Boric anunció que, junto a Brasil y México, Chile respaldaría la postulación de Bachelet, asomó el eventual veto que alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos y, en menor medida, China— podría ejercer sobre esta candidatura.

Sin nombrarlo de manera explícita, el Gobierno de José Antonio Kast citó este eventual veto, junto a la “dispersión de candidaturas en países de América Latina”, como los factores que, en ese momento, hacían inviable la candidatura de Bachelet y el éxito de su postulación. El retiro del apoyo oficial de Chile fue fuertemente criticado por la oposición y figuras de la diplomacia local, y ahora excancilleres ligados a la izquierda y la DC volvieron a arremeter contra esta decisión.

A seis meses de aquello, con Bachelet oficialmente fuera de la carrera y con Kast alistando su debut ante la Asamblea General de la ONU, ¿cómo quedó la figura del mandatario en el plano local e internacional? EL DÍNAMO consultó a analistas políticos e internacionales para despejar esa incógnita.

AGENCIA UNO.

La decisión de Kast a ojos del mundo

Para el exembajador y diplomático de Chile por 45 años Samuel Fernández, lo ocurrido con Bachelet tiene más peso en el debate local que en la imagen internacional de Kast. “Tengo la impresión de que el presidente Kast no va a tocar ese tema en su intervención en Naciones Unidas, porque la postura del gobierno fue manifestada con bastante anticipación. Además, las candidaturas son personales y auspiciadas por determinados países. En ese sentido, Chile no actuó a favor ni en contra”, dice en diálogo con este medio.

“Un país puede hacer todo el esfuerzo imaginable, pero los que deciden son otros, y si no le dan el respaldo, queda transparentado que no tiene opción. Históricamente han existido secretarios generales elegidos sin el apoyo de su respectivo país, o que al menos en gran parte de su candidatura no contaron con ese respaldo. A nivel internacional, las disputas políticas internas sobre si se cuenta o no con apoyo no le importan a nadie, ni se recuerdan los conflictos domésticos por los que pasó cada secretario general. Si dos países como México y Brasil, con diplomacias de primer nivel y amplia representación global, no lo lograron respaldando oficialmente la candidatura ¿qué diferencia sustancial podría haber hecho Chile? Muy poca“, añade.

AGENCIA UNO.

Por su parte, el profesor de ciencia política de la Universidad del Desarrollo Gonzalo Müller estimó que “en el momento en que el presidente José Antonio Kast decide no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet queda ajeno a las consecuencias de su derrota. Tampoco recibe los costos de haberse pronunciado en contra o haber promovido algunas otras candidaturas. De alguna manera, ni fortalecido ni debilitado. Queda ajeno a una seguidilla de explicaciones que van a empezar a circular en torno a la viabilidad real que tuvo en algún momento esa candidatura y las personas llamadas a dar esas respuestas van a estar en su entorno”.

El analista político y decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, Marco Moreno, aseveró que si bien el “fracaso de Bachelet puede validar el diagnóstico de Kast sobre la escasa viabilidad de su candidatura”, ello no necesariamente equivale a “fortalecer su imagen internacional”.

“Una cosa es acertar tácticamente y otra construir reputación diplomática. La pregunta que queda es si Chile seguirá siendo capaz de sostener ciertos activos internacionales más allá de la alternancia política“, precisa.

¿Valida este desenlace la decisión de Kast?

¿Cómo recibieron los seguidores del mandatario este desenlace de la candidatura? ¿valida esto la tesis la poca viabilidad política? La socia fundadora de Datavoz y analista política, Paulina Valenzuela, responde: “No veo que produzca un cambio importante entre los adherentes de Kast. Para quienes respaldaron la decisión de retirar el apoyo de Chile, probablemente confirma una posición que ya tenían, más que generar una nueva valoración del Presidente”

“Donde sí puede tener efectos es en la oposición, porque la bajada de Bachelet reactiva las críticas al Gobierno y se le atribuye a Kast una responsabilidad importante en el desenlace de la candidatura, tras la decisión de Chile de retirar su respaldo a la expresidenta. Esto puede profundizar una tensión política que ya existe y dificultar la construcción de acuerdos, en un escenario en que el Gobierno necesita negociar con la oposición”, estima.

Müller, en tanto, considera que el hecho de que solo un país de los 15 haya alentado la candidatura en las votaciones informales “le termina dando la razón” al mandatario. “Pero, va a ser algo que ni siquiera en su propia base lo va a fortalecer. Difícil que evolucione de manera distinta”, complementa.

“Entre sus adherentes, el resultado puede reforzar retrospectivamente la decisión de Kast: permite decir que La Moneda leyó correctamente una candidatura que no tenía los apoyos suficientes. Pero distinguiría entre rédito identitario y rédito diplomático. La decisión puede fortalecer la coherencia de Kast ante su base sin producir necesariamente un beneficio equivalente para la posición internacional de Chile”, suma Moreno.

¿Y el costo político?

A ojos de Marco Moreno “el costo para Kast puede estar menos en Bachelet que en la acumulación de episodios. Si esta controversia se suma a otras dificultades internacionales, hechos separados pueden comenzar a ser leídos como un patrón de conducción. Ese es el riesgo político: que la discusión deje de ser si Kast hizo bien o mal en retirar el apoyo y pase a ser cómo está gestionando la política exterior“.

“No creo que este episodio, por sí solo, tenga un costo político significativo para Kast más allá de la tensión con la oposición. Sin embargo, sí hemos venido observando señales de debilitamiento en su imagen como líder. El Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz muestra que, si bien Kast mantiene una alta centralidad y sigue siendo una de las figuras más mencionadas, su liderazgo hoy es evaluado de manera bastante más crítica que al comienzo de su mandato”, advierte Paulina Valenzuela.

Según la especialista en opinión pública, “no se trata solamente de las cifras. En las sucesivas mediciones han ido apareciendo espontáneamente atributos negativos como ‘mentira y falsedad’, ‘ineptitud e incompetencia’ y ‘fracaso y desorden’, que expresan una mirada crítica sobre su desempeño como líder. Ahí está, en mi opinión uno de sus principales desafíos: recuperar una valoración más positiva de su liderazgo y fortalecer la confianza, especialmente entre quienes lo llevaron a la Presidencia“.

Gonzalo Müller también traslada el posible costo en la relación con las filas opositoras. “Dentro de Chile más allá de los arrebatos de la izquierda y de los partidos o expertos que se jugaron por la candidatura de Michelle Bachelet, incluido el expresidente Gabriel Boric, que van a tratar de traspasarle esa culpa a José Antonio Kast, creo que va a ser difícil para la ciudadanía, la opinión pública y el sentido común, responsabilizar al presidente de algo que ocurre por falta de apoyo creciente, lo que se evidenció en las votaciones preliminares. Pero así como no tiene un beneficio claro para el presidente, en cuanto a costos, no se ve ninguno”.