Tras discrepancias y ausencias de parlamentarios: Senado pospone votación de reforma al sistema político

Uno de los puntos de disenso fue la norma que establecía que cada partido debía condenar a los sistemas totalitarios y el uso de la violencia como método político.

Pese a que solo restaba una votación para que el proyecto que reforma el sistema político pase a ser ley, en la tarde del lunes los comités parlamentarios del Senado acordaron aplazar esta instancia al menos por una semana por falta de acuerdo entre los legisladores y ante la ausencia de algunos de ellos.

En concreto, el punto pendiente era ratificar el informe emanado de la Comisión Mixta. Sin embargo, hubo reparos hacia la norma que establecía que cada partido político debía condenar los regímenes totalitarios, rechazar el uso o incitación de la violencia como método político y suscribir a un compromiso con la transparencia y probidad. También dificultaron el panorama las ausencias de los senadores que están acompañando al presidente José Antonio Kast en en la Asamblea General de la ONU.

Según consignó La Tercera, el texto genera discrepancias en el Partido Comunista, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. De hecho, fue a solicitud de la senadora Claudia Pascual (PC) y su par Ignacio Urrutia (REP) que los comités decidieron que la presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Danissa Astudillo (PS), revise nuevamente el texto de manera de modificar esta norma.

La reforma al sistema político fue impulsada en 2025 por el entonces ministro del Interior Álvaro Elizalde (PS). La iniciativa busca reducir la fragmentación política y mejorar la gobernabilidad en el Congreso, mediante mayores exigencias para crear partidos políticos y a candidatos independientes.

La nueva administración ya ha mostrado su apoyo a la iniciativa. El pasado 8 de septiembre renovó su suma urgencia y ayer, el ministro Segpres José García Ruminot (RN) ratificó que “está el interés del Ejecutivo y está el interés de los comités parlamentarios para que este proyecto complete de la mejor forma su trámite legislativo”.