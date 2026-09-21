Kast reivindica presencia en encuentro de Escudo de Las Américas: “No interviene en la soberanía”

Kast defendió ser parte de la actividad, aseverando que “esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo para el cual muchas de nuestras naciones no estaban preparadas”.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, ratificó que aprovechará su periplo para ser parte de la reunión de Escudo de Las Américas, que liderará Donald Trump.

El mandatario justificó su presencia indicando que “son dos situaciones distintas. Una es una recepción que ofrece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a distintas delegaciones, donde espero poder asistir como presidente acogiendo una invitación a las distintas delegaciones” participantes de ONU.

“Y otra es una reunión a la cual nos han invitado del Shield of America (Escudo de Las Américas) a la cual también voy a concurrir”, agregó.

En esta línea, Kast defendió ser parte de la actividad, aseverando que “esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo para el cual muchas de nuestras naciones no estaban preparadas”.

“Por eso vamos a hacer el encuentro del Escudo de las Américas, en la línea que calcen las agendas de los distintos presidentes y vamos a hacer todos los comentarios que sean necesarios siempre en la línea del combate al narcotráfico, al crimen organizado y al narcoterrorismo”, puntualizó el gobernante.