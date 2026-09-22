Romero (REP) apoya eventual indulto a civiles y militares condenados en el estallido social

El jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, manifestó el lunes que espera que el presidente José Antonio Kast tome la decisión de indultar a uniformados condenados por delitos cometidos en el estallido social.

En diálogo con Tolerancia Cero, Romero sostuvo que existen diferencias en torno a los militares que fueron condenados por crímenes cometidos en dictadura y quienes lo fueron en el marco del estallido social. “Muchos de los que están hoy día condenados por temas de derechos humanos en el marco del gobierno militar son personas que hoy día superan los 80 años. Muchos hoy día están muriendo en condiciones, a mi juicio, ya inhumanas”, dijo.

“Creo que está claro que nadie quiere volver a repetir las violaciones de los derechos humanos. Mi posición respecto al tema del pronunciamiento militar es conocida. Lo que sí, mientras yo participe en la política, voy a hacer todo lo posible para que en el suelo chileno nunca más se vuelva a producir algo como eso”, añadió.

Al ser consultado sobre si estaría de acuerdo con que el mandatario indulte no solo a militares, sino que también a civiles, con el objetivo de conseguir paz social, Romero respondió que “es una solución que tendría que tomar el Presidente de la República, y lo que sí es importante es que, cuando la tome, la tome informado y le explique al país por qué lo hizo“.

“Lo que no puede volver a ocurrir es que el presidente diga: ‘No me leí los antecedentes’, y termine saliendo el jefe de gabinete, la ministra de Justicia”, dijo en alusión a los indultos que otorgó el expresidente Gabriel Boric a fines de 2022 a condenados durante el estallido social. “Si el objetivo logra paz social, no tengo ningún problema con eso“, zanjó.