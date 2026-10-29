Caso sobreproducción: Codelco remueve a altos ejecutivos tras auditorías

La cuprífera estatal precisó que se trata de profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz.

AGENCIA UNO

Codelco informó que, tras las auditorías internas encargadas tras conocerse irregularidades en el registro y reporte de producción de los años 2024 y 2025, el directorio decidió la remoción de ocho altos ejecutivos por su responsabilidad en el caso.

En una declaración pública, la cuprífera estatal precisó que se trata de profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz.

“La medida forma parte de un proceso más amplio de revisión y fortalecimiento de la gestión, impulsado por la administración y el directorio, orientado a identificar y corregir deficiencias, reforzar los mecanismos de control y asegurar la integridad y confiabilidad de la información corporativa”, precisó Codelco.

En esta línea, la empresa detalló que los ejecutivos desvinculados corresponden a: el gerente general de División Salvador; el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo, Casa Matriz; los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata; el jefe de Valorización Metalúrgica, de la Gerencia de Contabilidad, Casa Matriz; el superintendente de Operaciones Fundición, División Salvador; y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de División Ministro Hales.

En este contexto, “el directorio y la administración de Codelco reafirman su compromiso con la integridad, la transparencia y la probidad, y continuarán con las investigaciones internas y de las empresas auditoras, que buscan resguardar el trabajo honesto, profesional y responsable que la gran mayoría de los trabajadores y ejecutivos de Codelco desarrolla diariamente”.