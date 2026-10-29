Paro de camioneros de San Antonio: advierten “efecto dominó” ante continua alza del diésel

El paro iniciado en San Antonio podría ser replicado en la zona sur del país, en la Región de La Araucanía.

La paralización de la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai), iniciada en protesta por las continuas alzas en el precio del diésel, además de cuestionar la instalación de nuevos pórticos de TAG en la ruta 78, que une el puerto con la capital, podría generar un “efecto dominó” a lo largo del país.

Así lo dejó ver Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), quien declaró a Emol que “se lo dije al Gobierno ahora, y se lo he dicho a varios. Esto puede ser el juego dominó”.

“La gente del norte se está preparando para movilizarse si no hay una conversación. La gente del centro también, de la zona agrícola también. Y todos los otros puertos”, agregó el dirigente.

Por su parte, el gremio dio a conocer una declaración pública, en la cual recalca que “solidariza con los transportistas de esa ciudad portuaria y comprende los motivos de la protesta. Los valores de dichas tarifas, según denuncia Agreporsai, se mantienen estancados en algunos casos desde hace años y no reflejan el alza de costos de dichos fletes, agravados aún más desde el bencinazo de marzo”.

Las palabras de Juan Araya toman fuerza, tras conocerse que la Confederación de Camioneros Centro Sur advirtió que iniciarán una movilización si la próxima semana se concreta una nueva alza en los combustibles.

Su presidente, Freddy Martínez, indicó a radio Biobío que le hicieron saber su postura al biministro Louis de Grange durante su visita a La Araucanía.

“La gente ya no resiste más y va a salir a manifestarse. Eso es lo que se prevé, eso es lo que se ha conversado con las bases. Nosotros hemos estado pidiendo al gobierno que entienda que esto tenemos que tomarlo en serio. Se han abierto algunas puertas a conversar, pero creemos que esto hay que agilizarlo”, aseveró Martínez.

El representante de los camioneros explicó que el paro sería “por insolvencia”, apuntando que “aquí la gente está desesperada, hay una crisis económica, hay gente sin trabajo y esto ya no da para más”.

Freddy Martínez reconoció que las bases están presionando por medidas de fuerza ante esta situación. “Es lo que la gente quiere… Si se produce la nueva alza, es insostenible la movilización por parte de las bases”, sentenció el dirigente.