“Si quieren que abandonemos el Gobierno que lo digan”: Caso Rabat profundiza quiebre entre Republicanos y la UDI

La situación del ministro de Justicia dejó al descubierto los constantes choques al interior del oficialismo de dos de sus máximos exponentes.

AGENCIA UNO

La crisis que afecta al Gobierno por las rebajas, por vía administrativa, de condena a violadores de niños por parte del ministro Fernando Rabat, ha comenzado a resquebrajar la relación al interior del oficialismo, especialmente entre la UDI y Republicanos.

Esto quedó graficado en el mensaje que enviaron los diputados UDI Marco Antonio Sulantay, Mario Olavarría y Natalia Romero a la tienda del presidente José Antonio Kast por las críticas recibidas por la postura expresada en la controversia que tiene como protagonista al titular de Justicia.

La polémica surgió la noche de este miércoles, luego que el diputado Agustín Romero (PR) cuestionara

la postura adoptada por Chile Vamos, señalando que “todos en la elección fuimos los diputados de

Kast” y que “él tomó una decisión y lo vamos a apoyar”, lo que hoy fue secundado por su compañero

de bancada, Alejandro Riquelme, quien manifestó que “exigir públicamente renuncias al Ejecutivo

desde las propias filas del oficialismo es una falta de lealtad y una cobardía política tremenda”.

Ante esto, la bancada UDI recalcó que es el propio José Antonio Kast quien debería adoptar una decisión con el fin de enfrentar y resolver la actual crisis.

Por lo mismo, los diputados Sulantay, Olavarría y Romero no sólo calificaron los cuestionamientos del

Partido Republicano como “imprudentes” y “mezquinos”, sino que además acusaron a los integrantes

de dicha bancada de actuar con una “superioridad moral propia de otros sectores que ya conocemos”.

En esa línea, los parlamentarios UDI advirtieron que “la verdadera falta de lealtad y cobardía política sería guardar silencio y no advertirle al presidente de la República sobre los costos que esta crisis está teniendo para el Gobierno”.

“Los diputados del Partido Republicano están cometiendo un profundo error si creen que la lealtad al

presidente Kast consiste en guardar silencio ante los errores y mirar hacia el lado en los escenarios

adversos. Eso no es lealtad; es obsecuencia. La verdadera valentía política consiste en decir las cosas

de frente, incluso cuando resultan incómodas, y no en aparentar una supuesta unidad que después son

los propios republicanos quienes se encargan de destruirla públicamente”, criticaron los legisladores.

Sin embargo, Sulantay, Olavarría y Romero fueron más allá y emplazaron directamente a Republicanos

a “transparentar si su verdadera intención es proteger al presidente o conseguir que la UDI salga del

Gobierno, porque si es así, que lo digan de frente y no recurran a este tipo de rasquerías políticas”.

“No pueden llenarse la boca hablando de unidad y, al mismo tiempo, dedicarse a descalificar públicamente a quienes formamos parte del mismo Gobierno. Si lo que realmente quieren es que la UDI abandone el oficialismo, que tengan la valentía de decirlo abiertamente”, cerraron.