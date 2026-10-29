La PDI detuvo a una mujer chilena en el complejo fronterizo Chacalluta cuando intentaba ingresar al país con 3,19 kilos de ketamina procedentes de Tacna, Perú.

Una mujer chilena fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) en el complejo fronterizo Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, cuando intentaba ingresar a Chile con más de tres kilos de ketamina ocultos entre sus vestimentas.

El procedimiento, denominado Operación Orión, permitió incautar 3,19 kilos de la sustancia, equivalentes a más de 10 mil dosis y avaluados en cerca de $160 millones en el mercado ilícito.

PDI incauta ketamina avaluada en $160 millones en la frontera entre Chile y Perú

Según los antecedentes de la investigación, detectives de la Avanzada Antinarcóticos Chacalluta, en coordinación con la Unidad Sacfi de la Fiscalía de Arica, detectaron el desplazamiento de la imputada hacia Tacna, Perú, y posteriormente controlaron su regreso al territorio nacional. Durante la fiscalización, los funcionarios encontraron diez paquetes con ketamina en polvo adheridos a su cuerpo.

Al respecto, el subprefecto Marcos Vergara, jefe de la Avanzada Antinarcóticos Chacalluta de la PDI Arica, explicó el objetivo de las diligencias: “La operación tiene relación con personas que viajan desde diferentes regiones a Tacna para ingresar ketamina a Chile”.

De esta manera, el procedimiento apunta a detectar el traslado de esta sustancia a través de la frontera entre ambos países.

Debido a lo anterior, por instrucción del Ministerio Público, la detenida quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Arica para su respectivo control de detención y formalización por el delito de tráfico de drogas.

En tanto, la Operación Orión se enmarca en las labores investigativas que buscan identificar y frenar el ingreso de sustancias ilícitas al país mediante pasos fronterizos habilitados.