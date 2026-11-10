Supermercados de Brasil celebran alza en venta de alimentos y apuntan a veto a casas de apuestas

La asociación gremial que reúne a los supermercados dio cuenta de un incremento en las ventas de productos de la canasta básica tras la prohibición.

AGENCIA BRASIL

La Asociación Brasileña de Supermercados (Abras) aseveró que la prohibición de las casas de apuestas en el país terminó beneficiando al rubro, ya que registraron un incremento del 6,5% en la venta de alimentos.

La organización gremial detalló que esta alza ocurrió en la semana del 5 al 11 de octubre pasado, mientras que en la semana siguiente la subida fue de 6,3%.

Según detalló Abras, las dos semanas revisadas son posteriores a la prohibición del funcionamiento de casas de apuestas en Brasil, que se decretó el pasado 25 de septiembre. Para el gremio, esta medida fue crucial para el aumento del consumo en los hogares, consignó Agencia Brasil.

“En las semanas posteriores a la Medida Provisional, se observa un crecimiento en el volumen de consumo realizado en supermercados, especialmente en la cesta de productos básicos, como arroz, aceite, pasta y café. Este crecimiento se registra en todos los canales del comercio minorista de alimentación, incluyendo supermercados, hipermercados mayoristas, tiendas de comestibles y otros formatos”, indicó la asociación.

Los supermercados destacaron que “estas cifras guardan una estrecha relación con datos públicos del Banco Central de Brasil, que muestran una reducción inmediata del 10% en el número de transacciones mediante PIX en el país tras la prohibición de las casas de apuestas; actualmente, esa cifra se sitúa en el 7%”.