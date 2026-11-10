Fiscalía pide 15 años de cárcel para carabineros involucrados en fatal atropello en Estadio Monumental

El incidente terminó con la muerte de Mylan Liempi Lafuente, de 12 años, y Martina Riquelme, de 18.

La Fiscalía Metropolitana Oriente pedirá 15 años de cárcel para el capitán de Carabineros Williams Henríquez Troncoso y al sargento segundo Luis Rojas Salazar, formalizados por apremios ilegítimos con resultado de muerte y lesiones, tras el atropello que dejó dos hinchas fallecidos en las afueras del Estadio Monumental.

Según consignó MegaNoticias, el Ministerio Público espera que ambos carabineros reciban 10 años de presidio mayor por el fatal incidente, además de cinco años de presidio menor en su grado máximo por las lesiones sufridas por otras dos víctimas.

Los ocurrieron el 10 de abril de 2025, en las inmediaciones del Estadio Monumental y en la antesala del duelo entre Colo Colo y Fortaleza, por Copa Libertadores, el cual fue suspendido por la invasión a la cancha de los fanáticos, en protesta por el incidente.

Ambos uniformados se desplazaban en un vehículo táctico blindado, manejado por Luis Rojas y que tenía a Henríquez Troncoso como copiloto, por avenida Marathon en sentido contrario y a una velocidad imprudente, según la Fiscalía.

“Se hizo a una velocidad imprudente, sin el uso de su sistema sonoro, sin el uso de llamados por altavoces al mantenimiento del orden, en contra del sentido del tránsito, generando condiciones de riesgo previsibles, considerando las características del vehículo, las de la calle donde ocurren los hechos, la cantidad de hinchas que caminaban por esta, los que corrían tanto por la calzada como por la vereda de esta, algunos de los cuales intentaban sobrepasar por la fuerza el prefiltro señalado”, precisó la acusación del Ministerio Público.

Producto de esta acción, el vehículo policial atropello a tres personas y luego impactó una barrera metálica, que luego golpeó a una cuarta víctima. Esto provocó la muerte de Mylan Alexis Liempi Lafuente, de 12 años, y Martina Isidora Riquelme Riquelme, de 18, mientras otros dos menores resultaron lesionados.

La Fiscalía Oriente aseveró que los carabineros involucrados contravinieron el manual de para el control del orden público, entre otros protocolos, ya que los vehículos de apoyo táctico tienen como misión servir de acompañamiento y no ser parte de persecuciones contra personas.

“A pesar de conocer estas reglas, los imputados decidieron emprender labores de persecución para obtener la detención de personas que solo cometían infracciones administrativas, y para restablecer el filtro de seguridad, abusando con ello de su cargo, creando un riesgo no permitido con su obrar resultante en el atropello y muerte de dos víctimas”, dejó en claro la Fiscalía.

En el marco del juicio oral, el Ministerio Público presentará 63 testigos y 39 peritos, junto con prueba documental y registros audiovisuales de lo sucedido.