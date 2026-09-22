De Grange apoya que casas de apuestas online paguen impuestos y descarta “contradicción” con Subtel

Por contrapartida, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), instó a José Antonio Kast a zanjar definitivamente la situación de esta industria.

AGENCIA UNO

Louis de Grange, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, defendió que las casas de apuestas online paguen impuestos, como lo decretó el SII, y descartó una “contradicción” con la decisión de Subtel de bloquear sus sitios en internet.

Esto, luego que la Subsecretaría de Telecomunicaciones decretara el bloqueo de 37 sitios de casas de apuestas, dando cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que las declaró ilegales, a pesar que desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) les permite pagar tributos, lo que fue duramente cuestionado por la UDI.

Ante esta situación, el secretario de Estado expresó a radio Cooperativa que “la Subtel cumple el rol previamente legislado de transmitir cuáles son los sitios vía información y coordinación con la Superintendencia de Casinos, y después le proporciona esa información a las empresas de telecomunicaciones que son finalmente ellas las que deben ejecutar el bloqueo”.

Consultado sobre la postura del SII de cobrar impuestos a las casas de apuestas online, De Grange precisó que “no es contradicción, hay ciertos espacios siempre que están dentro del margen de discusión. Lo mismo pasa con las plataformas de transporte, las EAT, que ahí también hay un tema en que pagar impuestos, pero está bajo el sistema regulatorio y todavía no se publica el el reglamento que estamos trabajando en eso (…) hay varios que han planteado públicamente que son ilegales“.

“Esta es una discusión mucho más profunda y tenemos que ver la evidencia internacional, cómo lo han hecho en Europa, en otros países de Latinoamérica, y yo creo que hay una discusión mucho más amplia que simplemente sentarse en el bloqueo”, agregó.

Presidente de la Cámara llama a Kast a zanjar situación de casas de apuestas

Por contrapartida, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), instó a José Antonio Kast a zanjar definitivamente la situación de esta industria y cuestionó que se valide este tipo de comercio a través del SII.

“El narcotráfico también es difícil de combatirlo, pero no por eso vamos a empezar a cobrarle IVA o impuesto a la renta a una organización criminal. Entonces, esto es evidentemente prohibido y hemos tenido esa discusión (…) Evidentemente es el mismo Estado, por un lado cobrando, que eso significa de alguna manera validar, y por otro lado prohibiendo. Yo creo que es una discusión que no se debió haber dado y lo hicimos saber al SII”, indicó Alessandri a radio Universo.

El diputado de la UDI puntualizó que “nos hablaban de 800 millones de dólares al año que se podrían recaudar, pero el fin no justifica los medios. Nos encantaría tener esos 800 millones en recaudación fiscal cada año, pero creo que no se puede recaudar algo que está prohibido por la ley”.