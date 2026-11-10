La cantante italiana fue confirmada por la organización y la Municipalidad de Viña del Mar como el primer nombre de la parrilla.

La cantante italiana, Laura Pausini, fue anunciada como la primera artista confirmada para el Festival de Viña del Mar 2027, cuya próxima edición se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero.

La noticia fue comunicada por la Municipalidad de Viña del Mar y la organización del certamen, que destacaron el regreso de la intérprete a la Quinta Vergara después de 13 años.

“Una leyenda de la música mundial” Laura Pausini vuelve a la Quinta Vergara en Viña 2027

A través de sus redes sociales, el Festival celebró la incorporación de la artista y resaltó su trayectoria internacional, marcada por más de 75 millones de discos vendidos y diversos reconocimientos. Entre ellos figuran premios Grammy, Latin Grammy y un Globo de Oro, además de una nominación al Óscar.

“Una leyenda de la música mundial llega a Viña 2027. Laura Pausini es la primera artista confirmada para la próxima edición del Festival de Viña del Mar”, señalaron desde la organización.

Asimismo, destacaron que su presentación promete una jornada cargada de éxitos y emociones para el público de la Quinta Vergara.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, también valoró el anuncio y manifestó su satisfacción por contar nuevamente con la cantante en el escenario viñamarino. “Lo hemos logrado. Una leyenda de la música regresa a nuestra ciudad, al escenario más importante de Latinoamérica, la Quinta Vergara”, expresó mediante un comunicado.

Por ahora, la intérprete italiana es la única figura confirmada para el evento, aunque se espera que durante los próximos días se anuncien nuevos artistas que integrarán el espectáculo.