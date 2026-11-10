“Meternos la mano al bolsillo”: el llamado de María Pía Adriasola para financiar fundación antiaborto

La actividad contó también con la presencia de las ministras May Chomali, de Salud y Judith Marín, de la Mujer y Equidad de Género.

La primera dama, María Pía Adriasola, participó como invitada de honor en la comida anual de la fundación Chile Unido, instancia en la que llamó a los asistentes a comprometerse con la organización y aportar recursos para respaldar su trabajo.

El encuentro se realizó en el centro de eventos Metropolitan Santiago, en Vitacura, y reunió a distintas figuras del oficialismo.

El llamado de María Pía Adriasola para financiar fundación antiaborto

Durante su intervención, la esposa de José Antonio Kast tomó el micrófono para dirigirse a los presentes y promover el financiamiento de las iniciativas de la entidad, que desarrolla programas de acompañamiento a mujeres con embarazos vulnerables para evitar que recurran al aborto.

“Ojalá podamos seguir apoyando y dándole mucha fuerza a toda esta iniciativa a través de, no solo de meternos la mano al bolsillo, sino comprometernos quizás con ser voluntarios y entender que cada uno de nosotros suma algo que es demasiado importante, que es la vida de un niño que espera tener la oportunidad de vivir. Así que muchas gracias, mamás. Muchas gracias, fundación. Y muchas gracias a todos ustedes por la invitación”, expresó.

La actividad contó también con la presencia de los ministros May Chomali, de Salud; Judith Marín, de la Mujer y Equidad de Género; y Francisco Undurraga, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Asimismo, asistieron el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, y otras figuras vinculadas a la derecha, entre ellas el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el exsubsecretario de Justicia Luis Silva, quien reapareció públicamente tras dejar el cargo el 30 de octubre.

La fundación Chile Unido, presidida por Heriberto Urzúa, declara entre sus objetivos promover el respeto y cuidado de la vida, fortalecer la familia y favorecer la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. En esa línea, sus programas están dirigidos a mujeres que atraviesan embarazos en condiciones de vulnerabilidad.

Aunque la organización extendió una invitación al mandatario y a integrantes de su gabinete. Tampoco concurrieron diputados oficialistas y del Partido Nacional Libertario, debido a que durante esa jornada debían participar en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos en el Congreso, en Valparaíso.

Por su parte, la ministra Judith Marín compartió registros del encuentro en sus redes sociales y destacó la labor de la fundación en el acompañamiento a mujeres con embarazos vulnerables.