La Moneda advierte a camioneros por paro: “Nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías”

Gonzalo Arenas recalcó que “el Gobierno no va a dudar jamás en que su primer deber es mantener el orden y, dentro de ese orden, tratar de encontrar los acuerdos posibles, pero nadie tiene el derecho ni de cortar una vía ni impedir el libre tránsito”.

Gonzalo Arenas, vocero de Gobierno, se refirió al paro de los camioneros y otros movimientos sociales, que mantiene paralizadas varias de las principales carreteras del país ante las continuas alzas de los combustibles.

Al respecto, el subsecretario Arenas recalcó que “nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país”, dejando en claro que La Moneda cuenta con las herramientas legales para “restaurar el orden y la libre circulación”.

En una vocería desde Palacio, donde no aceptó preguntas de la prensa, Arenas descartó que el paro de los camioneros tomara por sorpresa al Ejecutivo, ya que sostuvo que mantiene conversaciones con el sector desde hace meses.

“Les quiero decir que no son conversaciones que hemos comenzado hoy día, ni que esta situación nos haya pillado de improviso. Desde marzo, a través del Ministerio de Hacienda, hemos tenido mesas periódicas con los principales gremios de los camioneros y, por lo tanto, es un tema que ha ido siempre en desarrollo”, explicó el vocero de Gobierno.

En esta línea, Arenas planteó que “por supuesto que con las últimas alzas se han visto afectados muchos camioneros. Sabemos que afectan estas alzas y es una crisis internacional. El Gobierno ha hecho esfuerzos importantes por tratar de ayudar a morigerar las alzas de los combustibles, pero reconocemos que hay una situación”.

Ante esto, el vocero reiteró que “el Gobierno está dispuesto a conversar, a llegar a acuerdos, pero nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país”.

“Los chilenos tienen el derecho del libre tránsito en todo Chile de norte a sur y, por lo tanto, si hay alguien, un grupo o individual, que quiera alterar el orden público, el Gobierno siempre está preparado con las herramientas que la ley le otorga para restaurar el orden y la libre circulación”, dejó en claro Arenas.

Gonzalo Arenas cerró su alocución recalcando que “el Gobierno no va a dudar jamás en que su primer deber es mantener el orden y, dentro de ese orden, tratar de encontrar los acuerdos posibles, pero nadie tiene el derecho ni de cortar una vía ni impedir el libre tránsito”.