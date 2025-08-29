Premio Impacto Social 2025: UNAB y AIEP abren convocatoria para emprendedores que transforman comunidades

El certamen busca visibilizar y potenciar proyectos sociales y ambientales que generan un cambio positivo en comunidades de todo Chile. La convocatoria estará abierta hasta el 14 de septiembre.

El premio busca conectar talento, propósito y acción para que los proyectos sociales tengan un impacto tangible. CEDIDA.

Por ya quince años es que el Premio Impacto Social ha reconocido proyectos sociales y ambientales en Chile. La convocatoria de esta versión estará abierta hasta el 14 de septiembre y este año, además de premiar a los tres mejores emprendimientos, se distinguirá al más emblemático de la historia del certamen.

La Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional AIEP dieron inicio a la 15ª edición del Premio Impacto Social, un reconocimiento que impulsa a emprendedores con propósito en distintas regiones del país. La ceremonia de lanzamiento se realizó en Viña del Mar e incluyó un conversatorio sobre innovación social y ecosistemas de emprendimiento, reforzando que el certamen no solo entrega un galardón, sino también formación, mentorías y redes de contacto.

“Cuando uno es emprendedor, en general el camino es solitario, pero cuando te encuentras con otros soñadores que quieren cambiar el mundo, se genera una red de apoyo y motivación muy potente. Creo que este premio me ha permitido conocer amigos que mantengo hasta el día de hoy, con los que hemos vivido experiencias de vida muy significativas”, comenta Benjamín Faivovich, fundador de Emprendejoven, recordando que lo más valioso del certamen fue el sentido de comunidad.







CEDIDA.

Versión 2025 ¡renovada!

Este 2025 el certamen tendrá un hito especial: además de distinguir a los tres primeros lugares, se reconocerá al proyecto más destacado en los 15 años de historia. Los premios incluyen programas académicos en UNAB y AIEP que buscan fortalecer la formación de los emprendedores.

Faivovich destaca que esa red de contactos ha sido clave para proyectar su idea más allá de la premiación inicial: “Yo creo que la clave está en fortalecer la autoconfianza y en ampliar tus redes. Hoy estoy trabajando con personas que fueron jurado hace diez años atrás. Eso demuestra que este premio entrega una red de apoyo muy potente que no te lo da otro reconocimiento, porque además la selección es muy buena”.

La edición 2025 además suma como socios estratégicos a ASECH y Emprende tu Mente, dos organizaciones que reforzarán la proyección de los finalistas. Estos, como en cada versión, accederán a capacitaciones y a la preparación de un elevator pitch que presentarán ante un jurado compuesto por referentes del ecosistema emprendedor nacional.

CEDIDA.

De cara a los nuevos postulantes, Faivovich transmite un mensaje claro sobre lo que implica emprender con propósito: “El emprendedor nunca fracasa. La persistencia es el valor fundamental, la autoconfianza es básica, y el mindset hace la diferencia. Cuando tú cambias la manera en que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Si trabajamos en nosotros mismos y mantenemos la constancia, se logran cosas extraordinarias”.

Las postulaciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 14 de septiembre. Quienes participen tendrán la posibilidad de acceder a formación, visibilidad y redes que fortalecen sus proyectos y, sobre todo, su capacidad de seguir transformando comunidades.