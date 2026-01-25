Cómo una emprendedora chilena construyó una marca de belleza con 11 tiendas

La marca ha destacado por su propuesta que abarca productos para cuerpo, rostro y aromaterapia, combinando formulaciones botánicas y activos de neurocosmética.

Desde su fundación en 2008, la marca de belleza chilena MAJEN se ha destacado en el segmento de cosmética nicho por un modelo de negocio que integra formulación, discurso y experiencia, consolidándose como una de las compañías más sólidas del país.

Su enfoque combina conocimiento botánico, neurocosmética y formulación avanzada, priorizando la investigación y el control de los procesos productivos.

Con laboratorio propio en Valdivia y alianzas estratégicas de producción en Chile, Europa y Corea, MAJEN ha construido un crecimiento sostenido, apoyado en una red comercial que actualmente cuenta con 11 tiendas propias y presencia en hoteles boutique seleccionados cuidadosamente.

El portafolio de la marca abarca productos para cuidado del rostro, cuerpo y aromas, incluyendo cleansers faciales, sérums, óleos, tratamientos específicos y fragancias de autor. Sus formulaciones combinan ingredientes botánicos con principios de neurocosmética, como el activo patentado Mediacalm, que ayuda a reducir la sensibilidad cutánea y modula los niveles de cortisol en la piel, ofreciendo al mismo tiempo una experiencia sensorial a través de la aromaterapia.

En diciembre pasado, MAJEN inauguró dos nuevas tiendas en Parque Arauco y Alto Las Condes, y durante este año proyecta el lanzamiento de 13 nuevos productos, con especial foco en la categoría rostro y un plan de escalamiento gradual para los próximos 36 meses.

Para Consuelo Soto, fundadora de MAJEN, las nuevas aperturas responden a una estrategia de crecimiento planificada: “Buscamos expandirnos manteniendo el control de la experiencia, la calidad del servicio y la coherencia de la marca en cada punto de contacto. El desafío es crecer de manera sostenida, sin perder los estándares que han definido a MAJEN desde su origen”, señaló.