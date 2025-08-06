Enjoy es autorizada a renunciar a operación de los casinos de Pucón y Coquimbo

Respecto al caso del Casino Enjoy de Viña del Mar, la votación de solicitud de renuncia se postergó para la segunda semana de agosto, a petición del gobernador Rodrigo Mundaca.

El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego autorizó las solicitudes de renuncia de los permisos de operación de los casinos de Coquimbo y Pucón.

Esto, tras la presentación realizada por Enjoy, controladora de las sociedades operadoras Casino de la Bahía S.A. (Coquimbo) y Casino del Lago (Pucón).

Desde el organismo precisaron que “la renuncia excepcional se hace efectiva tres años después de su aprobación, periodo durante el cual cada casino de juego que haya optado a ella deberá seguir operando con todas las obligaciones económicas, legales y reglamentarias que correspondan”.

Respecto al caso del Casino Enjoy de Viña del Mar, la votación de solicitud de renuncia se postergó para la segunda semana de agosto, a petición del gobernador Rodrigo Mundaca, y así realizar una reunión de carácter técnico para resolver dudas sobre de los antecedentes relacionados con esta petición.

“Esta modalidad de renuncia anticipada permitirá dar continuidad operacional a los casinos de juego y, por ende, mantener los puestos de trabajo de las personas que se desempeñan en estos recintos, así como también el encadenamiento productivo asociado a esta actividad, en línea con los planes de desarrollo regional, y su valor como importante atributo turístico en dichas comunas”, puntualizó el Consejo Resolutivo.

Los próximos pasos para los casinos de Coquimbo y Pucón

En base a los ingresos brutos que generó el casino de Coquimbo en 2024, se estima que el impacto fiscal y económico derivado de la decisión adoptada por el Consejo Resolutivo permitirá, durante los próximos tres años, una recaudación superior a los $38.396 millones. De ese total, $16.199 millones corresponderían al impuesto específico al juego, $15.389 millones al IVA, y $6.807 millones al impuesto por entrada.

En cuanto al casino de Pucón, también en base a los resultados operacionales del año pasado, se estima que durante los próximos tres años la recaudación será superior a los $17.623 millones.

Tras concretarse el fin de la concesión, la Superintendencia deberá iniciar nuevos procesos de licitación para estos casinos. Una vez que se presenten los proyectos postulantes, el organismo debe realizar la evaluación técnica, en la que, tanto los gobiernos regionales como las municipalidades tienen un rol activo.

Los gobiernos regionales deben pronunciarse respecto de la comuna propuesta por el postulante y el impacto en el desarrollo regional y las municipalidades sobre el impacto y la viabilidad logística de llevar a cabo el proyecto en la comuna.